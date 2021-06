Para dançar e namorar em casa

“The Valentine’s Show with DJ Zé Pedro” rola no próximo sábado, 12, às 22 horas com acesso gratuito nas redes sociais (link abaixo).

Comandando as pick-ups o renomado DJ Zé Pedro, que além de muita música boa contará histórias humoradas, descontraídas, no melhor clima “o amor está no ar”.

Zé Pedro é um dos mais requisitados DJs do Brasil. Quem tem mais de 30 anos deve lembrar dele na telinha fazendo discotecagem do programa SuperPop, na Rede TV, lá no começo dos anos 2000, comandado por Adriane Galisteu.

Em trinta anos de carreira, o gaúcho de Porto Alegre, realizou inúmeros trabalhos e turnês que passaram pela Europa e Estados Unidos. Como produtor musical trabalhou com cantoras talentosas como Marina Lima, Gal Costa, Fernanda Porto e Ana Carolina. Ao longo de sua trajetória lançou álbuns reverenciados pela crítica e público, entre eles, “Essa Moça Tá Diferente”, (2009), indicado ao 21º Prêmio da Música Brasileira na categoria Música Eletrônica 2010.

Enfim, será uma noite memorável nos corações e mentes dos apaixonados embalados por este grande DJ que é Zé Pedro.

Serviço

The Valentine’s Show with DJ Zé Pedro

DATA: 12 DE JUNHO

HORÁRIO: 22H

Duração: 2 horas

LINK: https://www.eventim.com.br/eventseries/dj-ze-pedro-festa-do-dia-dos-namorados-2930420/

Acesso gratuito