321 cidades paulistas não registram óbitos por coronavírus há 14 dias

Com 7.793 novos registros da doença e mais 391 mortes nas últimas 24 horas, São Paulo soma agora 866.576 casos confirmados do novo coronavírus, com 31.821 mortes. Do total de casos diagnosticados, 717.423 pessoas estão recuperadas, sendo 96.163 após internação.

De acordo com o governo, há 4.525 pessoas internadas em UTI, unidades de terapia intensiva, de todo o estado em casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus, além de 6.059 em leitos de enfermarias. A taxa de ocupação de leitos de UTI é de 53,1% no estado (a mais baixa desde o início da pandemia) e de 52,6% na Grande São Paulo.

Nesta semana, o estado vem apresentando novamente queda no número de óbitos e no número de novas internações pela doença. Os dados desta semana, no entanto, só serão finalizados no próximo sábado, 12.

Em Caieiras, até a quarta-feira, 9, a cidade registrava 85 mortes, 1.963 caso e 1.614 pessoas curadas da doença, segundo boletim divulgado pela prefeitura. Um óbito a mais foi registrado em relação a semana passada.