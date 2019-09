Ônibus tomba e deixa 15 pessoas feridas

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, o acidente aconteceu por por volta das 7 horas na Avenida Ribeirão dos Cristais, no sentido interior.

O motorista relatou à polícia que, quando passou por uma valeta, perdeu o controle do coletivo ao frear e tombou. Ele disse também que no momento do acidente havia cerca de 25 passageiros no veículo.

As 15 vítimas foram socorridos às UPA, Unidades de Pronto-Atendimento, de Jordanésia e Franco da Rocha, e para os hospitais regionais de Cajamar e de Jundiaí. Cinco delas, segundo a EMTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, estão em estado grave.

A Polícia Civil solicitou a perícia ao local e exame de IML para as vítimas. O caso foi registrado como lesão corporal de direção de veículo automotor e tombamento na Delegacia de Cajamar.