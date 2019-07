Quadra recebeu novo piso. Melhoria foi solicitada por moradores ao RN

A inauguração do espaço renovado que recebeu o nome de “Alonso Bomfim” ocorreu em 7 de julho e contou com a presença do prefeito Gersinho Romero, o vice-prefeito Adriano Sopó, o secretário de Esportes e da Juventude, Carlos Alberto Albino Junior, o secretário adjunto de Esportes, Henrinque Stocco, e os diretores de Obras, Eduardo de Souza Filho e Caio Alfino.

De acordo com a prefeitura, a reforma além de proporcionar aos moradores um espaço melhor para realizar a prática dessa atividade, viabiliza mais um local de recreação aos munícipes. O playground ao lado da quadra também foi revitalizado, com o intuito de fornecer mais segurança as crianças que irão utilizar o espaço.