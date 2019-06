Ator Rafael Miguel e seus pais foram assassinados em São Paulo

Mais um crime bárbaro foi registrado em São Paulo, no domingo, 9. Filho, pai e mãe foram assassinados por um homem. As vítimas são o ator-mirim Rafael Miguel, 22 anos, que interpretou o Paçoca de “Chiquititas”, João Alcisio Miguel, de 52 anos, e Miriam Selma Miguel, de 50. O autor do crime é o pai da namorada do artista.