28 anos e 1500 edições

Mesmo diante dos tantos desafios, ainda compartilhamos da ideia de que existe um mundo melhor ao nosso redor e nós, como meio de comunicação, podemos e devemos contribuir para que as pessoas também enxerguem assim. Um mundo com alegrias e tristezas sempre enfrentadas, com a convicção de estar servindo uma comunidade. Esse sempre foi o objetivo.

Com essa convicção, nosso foco continua sendo a proteção dos menos favorecidos e daqueles que ainda, mesmo com as redes sociais em alta, não tem voz ativa. Assim segue a rotina editorial intensa, os prazos, as noites mal dormidas, as madrugadas contando fardos e distribuindo exemplares, somado as notícias em tempo real, afinal estamos em plena era da tecnologia que nos fez remanejar alguns trabalhos, mas mantendo a fidelidade de uma imagem, as palavras incontidas e refreadas, a ousadia condenada. Tudo isso para ter a certeza do compromisso cumprido que passou de uma semana para dia e agora, horas ou minutos.

Os percalços que persistem em aparecer, consideramos como degraus que nos levaram e continuam a nos conduzir ao aperfeiçoamento, ao aprimoramento e à fortaleza que o Regional News mantém, apesar de alguns que torcem contra.

Assim, seguimos fortes, lutando e na esperança de um amanhã melhor, de uma classe política responsável, consciente, realmente preocupada com o bem comum, também imorredoura esperança de um povo mais consciente, educado, com valores morais restabelecidos.

Nossa caminhada que começou com o primeiro passo, já percorreu um bom trecho e tem muita sola ainda para continuar a caminhar e mais: com credibilidade, paixão pelo jornalismo, critério, responsabilidade e muita dedicação.

Regional News, há 28 anos com você.