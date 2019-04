208 Sport: versão esportiva do compacto chama a atenção

Linhas ainda mais dinâmicas e elegantes

Facilmente reconhecido nas ruas, o PEUGEOT 208 sempre apresentou estilo marcante. Agora, o novo modelo reforça a atratividade estilística de seu desenho.

A dianteira está revigorada por uma nova guia de luz em LED, apliques cromados próximos às lâmpadas e faróis de máscara negra, que contribuem para a modernidade e a identidade do veículo, por meio de uma assinatura forte e única. Há ainda novos para-choques, grade e área inferior que integra uma moldura diferenciada para as luzes de neblina.

A lateral do Peugeot 208 Sport apresenta a mesma harmonia que acompanha o seu desenho. A relação entre os balanços curtos e o comprimento total do carro, o quadro das portas embutido na carroceria, que é apoiada por novas rodas de liga leve de 15, 16 e 17 polegadas com tratamento bicolor e diamantadas – com exceção da configuração inicial – e a linha de cintura ascendente mostra uma área esculpida com desenho marcante.

Em forma de bumerangue, as novas lanternas com três “garras” em LED garantem um efeito tridimensional que remete, naturalmente, a elementos tecnológicos.

Central multimídia, uma conectividade intuitiva

Posicionada em primeiro plano, a central multimídia ao alcance das mãos e na mesma altura dos olhos do condutor e do passageiro da frente oferece máxima segurança, conforto e, claro, tecnologia em um equipamento de segunda geração.

A nova central multimídia apresenta uma grande tela colorida sensível ao toque de 7 polegadas e de funcionamento intuitivo. O botão MENU permite acessar num clique o conjunto das funções:

MÍDIA RÁDIO para selecionar as diferentes fontes de áudio (rádio AM/FM, streaming de áudio e viva voz via Bluetooth, USB – áudio com exibição de capas, foto e viewer – AUX, calculadora, calendário e Jukebox com 16 Gb de memória para armazenagem de música – atrelado à função Navegação);

AJUSTES para acessar as configurações do sistema;

SERVIÇOS CONECTADOS para conectar-se ao MirrorScreen;

TELEFONE para acessar as funções ligadas ao telefone com reconhecimento de voz;

CONDUÇÃO dá acesso ao computador de bordo e as diferentes funções do veículo;

NAVEGAÇÃO via GPS para acesso de mapas (Brasil, Argentina, Chile, Peru, Uruguai, Colômbia, Venezuela e Guiana Francesa), limites de velocidade em vias rápidas e pontos de interesse, entre outros.

CÂMERA TRASEIRA (versões GT e Griffe): Quando engatar a marcha ré, o sistema multimídia projeta automaticamente na tela uma imagem permitindo visualizar o que está atrás do veículo. Além da informação visual, o sensor de estacionamento traseiro permite através de uma ajuda sonora de identificar a proximidade com um eventual obstáculo atrás do veículo.

O sistema permite ainda o espelhamento de tela de smartphones na tela da central multimídia. Nos veículos PEUGEOT esta funcionalidade chama-se MirrorScreen, que apresenta as seguintes vantagens:

Integração e modernidade ao respeitar estilo e ergonomia ao exibir a tela do smartphone sobre a de 7”;

Segurança: visibilidade e ergonomia preservadas para uma utilização compatível com a condução, com dois níveis de informação conforme o veículo se movimenta ou não;

Simplicidade: exibição e controle das aplicações compatíveis desde a tela tátil de 7′;

Controle: utilização do mesmo pacote de dados cliente, sem custo adicional de uma segunda assinatura mensal;

Compatibilidade assegurada por duas soluções: MirrorLink para Sony, Samsung e HTC e CarPlay para o Iphone 5 ou superior.

Refinada e elegante: uma cabine com novos revestimentos internos

A qualidade percebida dos materiais empregados pelo Peugeot 208 Sport em relação ao acabamento e revestimento dos bancos é notável. Nas diferentes versões da gama, os materiais utilizados se alternam para conferir uma personalidade própria a cada configuração.

Como exemplo, os aeradores do ar-condicionado, maçanetas e manopla do câmbio em tons cinza, preto brilhante e cromado. O volante multifuncional, de série em toda a linha, também foi alvo de cuidado redobrado. Com exceção da versão inicial, a peça apresenta revestimento em couro com cromo-acetinado e sempre com o emblema do Leão cromado ao centro. O mesmo ocorre com o painel de instrumentos elevado, que recebe embelezadores em preto brilhante e cromado. Com a tela central em LCD, a iluminação dos equipamentos e mostradores é na cor branca, com agulha vermelha na versão inicial.

Todos esses elementos combinam com os diversos tecidos de excelente qualidade que revestem os bancos. Há ainda um bom número de porta-objetos, como porta-luvas refrigerado, espaços nas portas laterais e no compartimento situado em frente ao câmbio, que pode ser utilizado para guardar latas ou objetos como celulares.

Com exceção das versões Active e Active Pack, o Peugeot 208 também oferece o teto de vidro panorâmico. Destinada a modelos de categoria superior, o equipamento, de 0,66 m² de área útil, é mais uma exclusividade do modelo no segmento e proporciona aos ocupantes ótima luminosidade interna e uma dimensão ampla de espaço. É possível regular a entrada de luz no interior do veículo graças ao fechamento/abertura da cortina do teto.

Comportamento dinâmico exemplar

O Peugeot 208 Sport detém uma síntese de alto nível quanto ao comportamento dinâmico. Com suspensão dianteira pseudo-McPherson e suspensão traseira com travessa deformável, a excelência de seus conjuntos de mola e amortecedor, de calibração específica para rodagem nas vias brasileiras, garante um comportamento dinâmico que trabalha com o melhor compromisso entre conforto e esportividade. Isso para perpetuar e enriquecer o prazer de condução.

Motor Puretech 1.2 de três cilindros

O 208 não está somente à frente de seu tempo em relação a sua arquitetura interna e oferta de equipamentos de série mais completa do segmento. O modelo estreou o motor Puretech 1.2l de três cilindros, que já chegou sendo o mais econômico do Brasil e ainda substituiu o motor 1.5l com inúmeras vantagens:

Arquitetura de 3 cilindros permite dimensões compactas e peso reduzido;

Redução de perdas mecânicas por atrito:

Uso de materiais de baixa fricção nos pistões (DLC) e de tecnologias adaptadas, como bomba de óleo controlada ou correia de distribuição banhada em óleo;

Dimensionamento otimizado de cada componente.

Tecnologia de combustão adaptada (otimização das propriedades aerodinâmicas da câmara, ajuste variável da admissão e escape, cabeça do cilindro com 4 válvulas por cilindro);

Injeção de combustível com aquecimento no bico injetor, dispensando a utilização do tanque auxiliar de partida a frio;

Sistema GSI, que indica ao condutor o melhor momento da mudança de marchas, visando a condição mais econômica de quanto ao consumo de combustível. Uma seta indicadora localizada no painel de instrumentos mostrará o melhor momento de o condutor mudar para a marcha superior ou inferior.

A escolha desse propulsor permitiu, além do cumprimento dos requisitos de redução de emissão de poluentes preconizados pelo programa Inovar Auto do Governo Federal, manter-se alinhado ao posicionamento de qualidade e sofisticação da Marca. Por se tratar de um motor que combina como poucos performance e consumo, proporciona conforto e prazer em dirigir.

Assim, o Puretech 1.2l apresentou o mais baixo consumo de combustível entre todos os propulsores de 3 cilindros do mercado brasileiro na época. Ele foi até 37% mais econômico na cidade em relação ao 1.5l de 4 cilindros, 25% mais eficiente em média comparado aos concorrentes em uso urbano e em torno de 15% no rodoviário, quando abastecido com etanol.

O novo motor produz 90 cavalos de potência máxima a 5.750 rpm, utilizando etanol (127 N.m de torque a 2.750 rpm). Na gasolina são 84 cavalos de potência máxima e 120 N.m de torque, nas mesmas rotações. Sempre associado a um câmbio manual de cinco velocidades, o propulsor equipa as versões iniciais do veículo.

Já a configuração intermediária utiliza o motor EC5, que já equipava o 208. Trata-se do 1.6l 16V aspirado, dotado da tecnologia Flexstart, que dispensa o uso do reservatório adicional para partida a frio. Esse propulsor está atrelado à caixa manual de 5 marchas ou transmissão automática sequencial de 4 velocidades. Ele gera 122 cavalos de potência máxima a 5.800 rpm, utilizando etanol (161 N.m de torque a 4.000 rpm). Na gasolina, seus números são 115 cavalos de potência máxima a 6.000 mil rpm e 152 N.m de torque a 4.000 rpm. Esse motor teve uma grande evolução no sistema de lubrificação, com a utilização de um óleo mais eficiente, que permitiu melhorar a performance e reduzir o consumo de combustível.

Para auxiliar o condutor na redução do consumo de combustível, essa motorização dispõe do GSI, que indica no painel de instrumentos a marcha mais adequada para garantir um menor consumo de combustível. Outra importante função do conjunto é o programa EcoDrive. Atrelado ao câmbio automático, quando ativada o condutor poderá perceber um funcionamento mais suave para reduzir o consumo de combustível. A economia de combustível pode chegar a até 7% em uso urbano. No painel de instrumentos, identifica-se a função pelo pictograma “ECO”.

Para a versão topo de gama, a PEUGEOT reservou a nova geração do motor turbo THP 1.6l Flex, que produz potência de 173 cavalos a 6.000 rpm (no etanol) e 166 cavalos quando abastecido com gasolina, reproduzindo o mesmo torque na mesma faixa de giro (240 Nm a 1400 rpm). Esse propulsor faz uso da tecnologia de injeção direta e, devido à própria pressão do combustível, elimina a necessidade de qualquer sistema auxiliar para partida a frio. Ele teve sua taxa de compressão aumentada para alcançar maior potência com etanol, além de ter a bomba de combustível alterada para funcionar com este combustível. O motor está associado a uma caixa manual de 6 marchas.