Dalsin lança novo disco

Foto: Divulgação

Azul Piscina chega hoje às plataformas digitais mostrando a maturidade do rapper

Os fãs de Philipe Leiva, o rapper Dalsin, tem muito a comemorar. Natural de São José dos Campos o cara disponibiliza hoje em todas as plataformas “Azul Piscina”, seu mais recente álbum. Segundo ele, “Azul Piscina” pode ser considerado como o trabalho final das cores, sucedendo os aclamados “Cinza Chumbo”, “Vermelho Sangue”, “Cereja Hollywood” e “Púrpura Diversão”.

“Azul Piscina” se diferencia dos demais por trazer releituras de seus sucessos numa carreira que já passou dos 10 anos transitando pelo trap, hip-hop e flow.

Ao longo dessa trajetória Dalsin travou parcerias importantes como em “Black Tie”, single de 2017 que trouxe a participação do mineiro Djonga.

“Azul Piscina” dá uma cara nova para grandes canções do cara como “Parabellum”, “Pesadelo de quem não dorme há dias” e “Olhos Frios”.

Se o disco encerra a série dedicada às cores, Dalsin é enigmático.

“Posso dar um spoiler, talvez o último da carreira podemos voltar com o lance das cores. Fazer alguma coisa com a cor Preta, ta ligado?! Mas isso vai ser depois de todos os álbuns que eu for lançar. Quando eu for finalizar eu vou falar: é pra parar?”, comenta o rapper.