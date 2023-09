Voz, violão e magia

Foto: Divulgação

A combinação perfeita de voz e violão promete emocionar os fãs no próximo dia 7 de outubro no Teatro Bradesco. O palco da zona oeste paulistana recebe em apresentação única o show “Six Strings and a Voice – An Evening with Anneke Van Giersbergen and Marko Hietala”, no qual o guitarrista finlândes (Hietala) e a vocalista holandesa (Giersbergen) apresentam versões acústicas de grandes sucessos de suas carreiras solo.

A dupla europeia está em tour pela América do Sul e chega ao Brasil após shows na Argentina e Chile. Acompanhando o duo o guitarrista Tuomas Wäinölä mostrará arranjos refinados e solos elaborados.

Grandes nomes do metal sinfônico tanto Hietala, quanto Giesbergen integraram bandas representativas do gênero.

A vocalista empunhou o mic à frente do The Gathering, banda a qual deixou em 2007. Em voo solo a holandesa está divulgando seu mais recente álbum, “The Darkest Skies Are The Brigstest”, de 2021.

Já Marko Hietala atuou como baixista/vocalista do Nightwish por vinte anos. Em 2021 o músico saiu do grupo para trilhar uma bela carreira solo. Seu último trabalho de estúdio é “Pyre of The Black God’s Son”, lançado em 2019.

Anneke Van Giersbergen não esconde a emoção em se apresentar no lado de baixo do Equador.

“Estou realmente ansiosa para me apresentar na América Latina novamente. Já faz um tempo que não faço uma turnê por lá e enquanto isso lancei meu álbum The Darkest Skies Are The Brightest. Estou muito animada pois durante esta turnê, também visitarei países onde nunca me apresentei antes. O fato de dividir o palco com Marko Hietala e Tuomas Wäinölä torna tudo ainda mais especial. Marko e eu faremos uma apresentação solo cada um e fecharemos a noite juntos. Mal posso esperar para ver todos vocês novamente”, atesta a vocalista.

SERVIÇO

Six strings and a Voice – An Evening with Anneke Van Giersbergen and Marko Hietala

Dia: 7 de outubro – 21 horas

Onde: Teatro Bradesco

Rua Palestra Itália, 500 – Bourbon Shopping São Paulo – Perdizes

www.teatrobradesco.com.br

Classificaçâo: 18 anos

Ingressos a partir de R$ 90,00

Inf: https://tinyurl.com/525rnkz4