Brasil: mostra tua cara

Eduardo Bueno escancara as falcatruas da construção das três cidades/capitais do Brasil

Neste final de semana o jornalista, escritor, roteirista e youtuber Eduardo Bueno se apresenta no Teatro J. Safra com o novo espetáculo “BRA$IL: Pecado Capital”. Com o jeito habitual de escancarar os fatos históricos da terra brasilis, o gaúcho de Porto Alegre, dá mais uma demonstração que nosso conhecimento da história é torpe e destorcido.

O que nos ensinam nos bancos escolares, na maioria das vezes, ou quase sempre, não condiz com a realidade. “BRA$IL: Pecado Capital”, passeia pelos 523 anos de história deste “gigante adormecido”, que teima em não acordar, desfilando “um rosário de falcatruas, desvios de verbas, superfaturamento, obras paralisadas e uma roubalheira descarada – bem na nossa cara”.

O foco está na construção das nossas três capitais: Salvador (1549-1763), Rio de Janeiro (1763-1960) e Brasília (1960).

Eduardo Bueno é o cara à frente do canal do Youtube “Buenas Ideias” com vídeos que expõem os escândalos que assolam o Brasil, desde seu “descobrimento”. Torcedor do Grêmio, Bueno já é figura tarimbada na mídia. Na década de 80 trabalhou na TV Educativa de Porto Alegre participando do programa “Pra Começo de Conversa”. Além disso, integrou a redação do jornal porto-alegrense “Zero Hora”, sempre com matérias competentes e bombásticas.

Em 2007 apresentou no “Fantástico”, da Rede Globo, a série “É Muita História”, em que cada episódio de dez minutos, Bueno se trajava como um personagem da nossa história e saia às ruas para interagir com o público.

