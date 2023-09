Foto Reprodução Internet

Como as estações do ano não estão mais bem definidas no Brasil, entender quando as transições acontecem pode ser um desafio. Em 2023, o inverno termina no dia 23 de setembro, às 3h50, dando início à primavera, que permanece ativa até o dia 22 de dezembro, às 00:27h, seguindo o horário de Brasília, quando então terá início o verão. O melhor é curtir o momento, principalmente porque as cores e flores animam e alegram o período.