Caieiras tem acesso ao Parque Estadual do Juquery pelo Nova Era

Foto: Assessoria PMC

A entrada para o parque era um anseio antigo da população, que está sendo concretizado agora, com a inauguração do equipamento, como forma de preservar o espaço, promover o lazer e estimular o turismo na região.

O novo Portal do Parque, garantirá acesso aos visitantes, ciclistas, praticantes de caminhadas, corredores e turistas de toda a região.

O espaço conta com a estrutura da portaria como base de apoio e está equipado com bebedouros e sanitários, incluindo instalações para pessoas com deficiência, e está localizado na Rua Eng. Gino Dártora, altura do 1.490, Jardim Nova Era.

A intenção deve estar voltada para a preservação do espaço e aliada a uma atividade de lazer para a população de Caieiras e região. A iniciativa foi concretizada por meio do Termo de Cooperação Técnica firmado com o Parque Estadual do Juquery. O objetivo do portal é garantir um maior controle do fluxo de visitantes e a adequada regulamentação da utilização desse espaço público, uma vez que se trata de uma área especialmente protegida, voltada para a conservação da biodiversidade e o último fragmento de cerrado existente na região Metropolitana de São Paulo.