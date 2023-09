Um espetáculo para ser sempre lembrado

Foto: João Caldas

O Pai com Fulvio Stefanini tem sessões no Teatro Opus Frei Caneca

Aclamada por crítica e público a comédia dramática “O Pai” terá duas sessões no Teatro Opus Frei Caneca no começo de outubro. Protagonizada por Fulvio Stefanini a montagem chega ao palco da região central de São Paulo após 250 apresentações, em várias cidades, e atingir mais de 100 mil espectadores.

A peça tem direção de Leo Stefanini e traz Fulvio no papel de André, “um idoso de 80 anos, rabugento, mas muito simpático e divertido. Com sua cabeça começando a falhar, sua filha vive um dilema: cuidar de seu pai, ou interná-lo em um asilo e ir curtir a vida com seu novo namorado”.

Aos 83 anos o paulistano Fulvio Stefanini é um dos maiores atores do Brasil com quase sete décadas de carreira. Ou seja, tem talento de sobra para interpretar o protagonista.

O texto original, “Le Père”, foi escrito em 2012 pelo jovem dramaturgo, escritor e diretor francês Florian Zeller. Estreando em setembro do mesmo ano no Théâtre Hébertot, em Paris, teve Robert Hirsch (André) e Isabelle Gélinas (Anne) nos papéis principais.

Esse foi o start de uma trajetória vitoriosa com inúmeras premiações, como o Prêmio Molière de Melhor Peça, em 2014 e dezenas de montagens em várias cidades ao redor do mundo, entre elas, Nova York e Londres.

Em 2020 “O Pai” ganhou uma versão cinematográfica, dirigida pelo próprio Florian Zeller, tendo o renomado ator galês Anthony Hopkins interpretando André. Por sua atuação Hopkins levou o Oscar de melhor ator e o longa ainda deu a Zeller a estatueta de Melhor Roteiro Adaptado.

Com todo esse retrospecto “O Pai” é programa imperdível e no elenco, ladeando Fulvio Stefanini, estão Carol Gonzalez, Paulo Emílio, Wilson Gomes, Lara Córdula e Carol Mariottini.

Um belo espetáculo para não ser esquecido.

SERVIÇO

O Pai

Teatro Opus Frei Caneca

Shopping Frei Caneca – R. Frei Caneca, 569 – Consolação

https://teatroopusfreicaneca.com.br/

Duração: 70 min.

Classificação: 12 anos.

Acessibilidade – Sessões acessíveis com Libras e Audiodescrição

Ar-condicionado

Capacidade: 600 pessoas

Sessões: Dias 7 e 8 de outubro – 17h

Ingressos: a partir de R$ 39,00

Inf: https://tinyurl.com/yzrx4asu