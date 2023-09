Paulinho da Viola no Espaço Unimed

Foto: Divulgação

No próximo dia 30 de setembro o cantor, compositor e instrumentista Paulinho da Viola faz apresentação única no Espaço Unimed. Considerado um dos maiores nomes da música brasileira, o carioca sobe ao palco da zona oeste de São Paulo com a “Turnê 80 anos”, na qual celebra suas 8 décadas de vida.

A tour iniciou em março na capital paulista no Vibra SP com ingressos esgotados o que, provavelmente, deve se repetir no Espaço Unimed. A “Turnê 80 anos” passou por várias capitais como Vitória, Maceió, Porto Alegre e Rio de Janeiro.

Portelense apaixonado, Paulinho da Viola não lança disco de inéditas desde “Bebadosamba”, de 1996, mesmo assim ele tem apresentado algumas novidades que vão do samba ao choro.

Acompanhado por uma competente banda com sete instrumentistas o repertório não deve deixar de fora seus grandes clássicos como “Foi Um Rio Que Passou Em Minha Vida” e “Pecado Capital”, tema da novela de mesmo nome da Rede Globo, lá na década de 70.

Cobrado sobre um novo disco o portelense diz que “uma hora sai”. Aguardamos ansiosos.

SERVIÇO

Paulinho da Viola – Turnê 80 anos

Dia 30 de setembro – 22 horas

Espaço Unimed

Rua Tagipuru, 765 – Barra Funda – SP

Classificação: 12 anos

Inf: https://espacounimed.com.br/840-paulinho-da-viola