Um olhar para nosso universo interior

Foto: Flávia Canavarro

Montagem sobre a pensadora russa Helena Blavatsky estreia em São Paulo

Estreia hoje à noite no Teatro Itália Bandeirantes, região central da capital paulista, o espetáculo “Helena Blavatsky, a voz do silêncio”. Primeira incursão na dramaturgia da filósofa e professora Lucia Helena Galvão a peça tem direção de Luiz Antônio Rocha.

O monólogo protagonizado por Beth Zalcman estreou nos palcos em 2019, no Ceará, sendo que em 2020, em virtude da pandemia teve sessões virtuais.

Com o arrefecimento da pandemia a montagem voltou ao formato presencial no início deste ano em São Paulo e, desde então, tem percorrido o Brasil recebendo inúmeros elogios, tanto da crítica especializada, quanto de famosos do meio teatral.

Para o jornalista, crítico e escritor Álvaro Tallarico “é difícil até pensar por onde começar a fazer uma crítica sobre essa peça. No tamanho da arte que oferece. Talvez uma boa forma de iniciar seja dizer que é tudo tão mágico e simbólico como a vida e a obra da personagem-título”.

Carlos Vereza, um dos maiores atores do Brasil, diz que “a vida se manifesta através da arte”. “O bonito deste trabalho é mostrar que a resistência não vem através do radicalismo, mas do valor à vida”, atesta Vereza.

O texto de Lucia Helena Galvão nos transporta para o final do século XIX onde vemos a pensadora russa Helena Petrovna Blavastky (1831-1891), perseguida por querer ampliar um diálogo maior entre ciência e religião, tendo influenciado personalidades de diversas áreas do conhecimento.

No palco está Blavatsky (Beth Zalcman), sozinha num lugar simples no frio londrino, em seu último dia de vida. Memórias lhe vêm à mente e, “seu vasto conhecimento adquirido pelos quatro cantos do mundo a fazem se deparar com a força do comprometimento com sua missão e as consequências de suas escolhas”.

Interpretação e interação com o texto são fortes deixando os espectadores deslumbrados e emocionados.

De acordo com a atriz Clarice Niskier, a interpretação de Beth Zalcam impacta enormemente quem assiste o espetáculo.

“Estou bastante impactada com a performance da Beth. Ela faz um mergulho muito profundo, têm momentos que a expressão dela está para além dela. É tão bonito quando você vê uma integração da atriz com personagem, com o texto…a direção é linda do Luiz Antonio Rocha e o texto da Prof. Lucia Helena Galvão é muito esclarecedor. A peça te faz entender porque essa mulher sofreu tanta perseguição, ela era uma mulher livre na sua busca espiritual, livre das amarras e corajosa …abriu muitos caminhos”, diz Nisker.

A brilhante interpretação de Zalcman a levou a ser indicada ao Prêmio Cenym de Teatro, entregue anualmente pela ATEB (Academia de Artes de Teatro do Brasil)

“Helena Blavatsky – A Voz do Silêncio” fica em cartaz no Teatro Itália Bandeirantes até 22 de outubro.

Confira abaixo

SERVIÇO

Helena Blavatsky, a voz do silêncio

Texto original: Lucia Helena Galvão

Interpretação: Beth Zalcman

Encenação: Luiz Antônio Rocha

Duração: 60 minutos

Recomendação: 12 anos

Gênero: Biográfico e filosófico

De 21 de setembro a 22 de outubro, quintas, sextas e sábados, às 20h, e domingos às 19h.

Ingressos: R$100 | R$ 50 meia

Vendas pelo site: https://bileto.sympla.com.br/event/85501/d/209250/s/1411289

Horário Bilheteria

Terça a sábado, das 17h às 21h

Domingo, das 16h às 21h, ou até o início do espetáculo

Teatro Itália Bandeirantes – 290 lugares

Av. Ipiranga, 344 – República – São Paulo

Instagram: @helenablavatskyavozdosilencio