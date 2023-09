Erasmo Carlos é homenageado no Teatro Unimed

Foto: Divulgação

Falecido em novembro de 2022, aos 81 anos, Erasmo Carlos deixou uma enorme lacuna na música brasileira. Cantor, compositor e ator o Tremendão, ao longo de mais de sessenta anos de carreira, gravou canções emblemáticas que atravessam gerações.

Eterno parceiro de Roberto Carlos, o carioca é homenageado neste domingo, 24, no Teatro Unimed, nos Jardins, região central de São Paulo.

O tributo ao Gigante Gentil faz parte da Série PDDM (Por Dentro Da Música) que o Teatro Unimed promove até o final de outubro com grandes nomes da MPB. Quem sobe ao palco interpretando um repertório todo com músicas do Tremendão são Max de Castro e João Sabiá.

Não é apenas um show, mas verdadeira reunião de amigos, que influenciados pela obra de Erasmo Carlos, também construíram suas carreiras embasados na mistura do rock com o samba-soul que o Gigante Gentil encampou na década de 70.

Além disso, a relação de Castro e Sabiá com Erasmo Carlos foi além da música. João Sabiá interpretou o jovem Erasmo no longa “Simonal”, de Leonardo Rodrigues.

Por sua vez, Max de Castro compôs com Erasmo, “A História da Morena Nua Que Abalou as Estruturas do Esplendor do Carnaval”, gravada por ele em 2002 e pelo Tremendão em 2019.

Ou seja, mais que um tributo ao artista é a demonstração de devoção a um amigo querido.

O repertório passará por toda a trajetória de Erasmo com clássicos como “É Preciso Saber Viver”, “Além do Horizonte”, “Mesmo Que Seja Eu”, “Sentado à Beira do Caminho”, “Amigo”, “Eu Sou Terrível”, “Minha Fama de Mau” e “Festa de Arromba”.

SERVIÇO

Max de Castro e João Sabiá celebram Erasmo Carlos

Show da série PDDM – Por Dentro da Música

Teatro Unimed

Ed. Santos Augusta, Al. Santos, 2159, Jardins, São Paulo

Domingo, 24 de setembro, às 18h

Ingressos a partir de R$ 60,00

Duração: 90 minutos

Classificação: livre

Capacidade: 240 lugares

Vendas pela internet: www.sympla.com.br/teatrounimed

www.teatrounimed.com.br

https://www.facebook.com/TeatroUnimed

https://www.instagram.com/teatrounimed/