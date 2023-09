Alexandre Pires canta no Vibra SP

Foto: Divulgação

No próximo dia 30 de setembro o Vibra SP recebe em apresentação única o cantor e compositor Alexandre Pires. Grande nome da música brasileira o mineiro chega a casa da zona sul paulistana com o “Baile do Nêgo Véio 2”. Desde que estreou com a turnê em fevereiro de 2020, e após a pandemia, Pires levou o show para vários estados do Brasil como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Goiás e Acre.

Ou seja, é o país todo dançando no “Baile do Nêgo Véio”. O show tem direção musical de Pedro Lima, cenografia de Zé Carratu e iluminação de Leandro Silveira, além das várias trocas de figurino. Superprodução que resulta em três horas de muitos sucessos da MPB e clássicos do Só Pra Contrariar, grupo de pagode do qual Pires foi vocalista lá nos anos 90.

Em carreira solo o mineiro foi além do samba/pagode abrindo o leque de gêneros, se tornando crooner, interpretando sertanejo, forró e axé music. Do SPC não ficarão de fora as inesquecíveis “Mineirinho”, “Depois do Prazer” e “Essa Tal Liberdade”.

Numa trajetória de sucesso o cantor acumula feitos e números impressionantes, como o fato de ter cantado na Casa Branca, EUA, em 2003, a pedido de George W. Bush, presidente americano na época. Alexandre Pires vendeu em carreira solo ou com o SPC mais de 18 milhões de álbuns. Imperdível.

SERVIÇO

Alexandre Pires – Baile do Nêgo Véio 2

Dia 30 de setembro – 22 horas

Vibra SP

Av. das Nações Unidas, 17955 – Vila Almeida – SP

Ingressos a partir de R$ 80,00

Classificação: 18 anos

Inf: https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/alexandre-pires-baile-do-nego-veio-2-12032