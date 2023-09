Desconstruindo a objetificação da mulher

Foto: Sarah Leal

Espetáculo com Rafaela Azevedo reflete a violência de gênero

A partir de 3 de outubro o Teatro Morumbishopping recebe “King Kong Fran”, espetáculo/show/performance norteado pela reflexão do machismo, violência contra a mulher, assédio e abuso sexual, temas atuais e contundentes. A montagem chega a São Paulo após temporada de muito sucesso no Rio de Janeiro.

Escrito e protagonizado por Rafaela Azevedo, “King Kong Fran” traz na co-direção o renomado Pedro Brício, além da direção musical da cantora carioca Letrux.

Fran, personagem-título criada pela palhaça e atriz Rafaela Azevedo, “convida o público a conhecer o avesso dos estereótipos do feminino disseminados na sociedade, partindo de referências como a atração circense Monga, a Mulher Gorila e King Kong, o gorila gigante do cinema”. O texto faz uma desconstrução social destes valores, questionando sexualidade e distinção de gênero.

O cenário é um misto de cabaré e circo fazendo os homens “provarem do seu próprio veneno”, utilizando humor e ironia, invertendo a lógica machista, brincando e interagindo com a plateia propondo que “experimentem inversões dos estereótipos de gênero”.

Segundo Pedro Brício, Rafaela Azevedo é comediante tendo “essa especificidade da palhaçaria, da performance, junto com o teatro.

“O espetáculo tem um lugar híbrido que eu adoro. A base do jogo do palhaço é com o público. Então, é um espetáculo de franca comunicação, muito engraçado e também provocador, de muita empatia. O sucesso dele vem daí”, diz o co-diretor.

“Estamos falando de machismo, patriarcado, inversão de papéis, gênero. Quando ela fala da história do King Kong e da história da mulher-gorila, fica muito evidente essa objetificação da mulher, tanto no circo quanto na vida cotidiana. As interações com a plateia são reveladoras, além de muito engraçadas. Na comunicação com o público, sobretudo o feminino, a Rafa expõe de uma maneira muito crítica os papéis sociais do homem e da mulher. E como ela inverte jogo e faz também o papel dos homens, acho que tudo fica muito divertido para eles também”, conclui Pedro Brício

SERVIÇO

KING KONG FRAN

De 3 de outubro a 16 de novembro – terças, quartas e quintas, às 21h.

Duração: 70 minutos.

Classificação: 18 anos

Ingressos: R$80,00 e R$40,00

Link vendas: https://bileto.sympla.com.br/event/86969

Capacidade: 250 lugares.

Teatro Morumbishopping

Av. Roque Petroni Júnior, 1089, Jardim das Acacias, São Paulo – SP