Tributo à Billie Holiday no Blue Note SP

Foto: Divulgação

A diva do jazz é homenageada em São Paulo

Quem disse que precisa esperar o final de semana pra ter um ótimo programa? Prova que a capital paulista pulsa todos os dias com grandes opções é o show que rola no Blue Note SP na próxima segunda-feira, 18.

A casa da região central preparou uma homenagem especial à Billie Holiday (1915-1959) considerada uma das maiores cantoras do jazz em todos os tempos. Quem dá vida aos grandes clássicos de Holiday com interpretação primorosa é a bauruense Luciana Pires.

Billie Holiday, cujo nome verdadeiro era Eleonora Fagan Gough, nasceu na Filadélfia, EUA, e teve a vida marcada pela dor e sofrimento. Abusada na infância, abandonada pela família, teve que se prostituir para sobreviver, além do vício em drogas e álcool.

Uma trajetória de muitas dificuldades e ainda assim Billie Holiday se tornou gigante na música americana e mundial, estando no mesmo patamar de Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan e Dinah Washington.

Falecida precocemente aos 44 anos de cirrose hepática em virtude do consumo excessivo de drogas e álcool a americana gravou músicas inesquecíveis como “Billie’s Blues”, “Don’t Explain”, “Everything Happens For The Best”, “Fine and Mellow”, “God Bless The Child”, “Lady Sings The Blues” e “Long Gone Blues”.

No palco do Blue Note SP Luciana Pires interpretará essas grandes canções, além de falar um pouco da trajetória desse ícone gigantesco que foi Billie Holiday.

SERVIÇO

Luciana Pires Canta Billie Holiday

Dia 18 de setembro – Segunda-feira, 20 horas

Blue Note SP

Av. Paulista, 2073 – Conjunto Nacional – 2° Andar

Classificação: 18 anos

Ingressos a partir de R$ 45,00

Inf: https://www.eventim.com.br/artist/luciana-pires/