Tony Gordon e Cláudio Zoli no PDDM

Foto: Divulgação

O Teatro Unimed recebe nos dias 29 e 30 de setembro os cantores Tony Gordon e Cláudio Zoli. As apresentações integram a Série PDDM (Por Dentro da Música), que até o final de outubro levará grandes nomes da música brasileira ao palco da região central da capital paulista.

Duas noites regadas a muito blues, soul, jazz e R&B em que Gordon e Zoli mostrarão clássicos de suas respectivas carreiras de mais de 35 anos. Os caras integram a nata do que Sandra de Sá chama de MPB (Música Preta Brasileira) no qual o swing, simpatia e talento são o mote.

Cláudio Zoli faz parte da realeza da Black Music nacional. Não à toa é chamado de “Príncipe da Soul Music do Brasil” e, de guitarra em punho, mandará canções bacanudas como “Noite do Prazer” (aquela do tocando de biquíni sem parar), além de “À Francesa” (famosa na voz de Marina Lima) e “Cada Um, Cada Um (A namoradeira).

Por sua vez, Tony Gordon também promete shows inesquecíveis. De família musical, é filho de Denise Duran (irmã da Dolores) e de Dave Gordon, se tornou conhecido nacionalmente ao vencer o The Voice Brasil, temporada 2019. No ano passado, Gordon lançou o primeiro álbum da carreira: “Black and White”. O disco passeia por vários gêneros da soul music e, entre as canções, se destacam “God Knows”, “Best In Me”, “Look In My Eyes, “The Way” e “Right Path to Fly”. Todas devem estar no repertório do cantor no Teatro Unimed.

SERVIÇO

Tony Gordon & Cláudio Zoli

Série PDDM

Dias 29 e 30 de setembro – 20 horas

Teatro Unimed

Al. Santos, 2159 – Jardins – SP

Ingressos a partir de R$ 80,00

Livre

Duração: 75 minutos

Lotação: 240 lugares

Inf: https://teatrounimed.com.br/