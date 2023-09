Sílvio Santos Vem Aí

Foto: Divulgação

Musical sobre o Homem do Baú em curta temporada no Teatro Opus Frei Caneca

Quem nos últimos sessenta anos nunca ouviu falar em Sílvio Santos? Difícil, né? Verdadeira instituição da TV brasileira o carioca Senor Abravanel (nome de batismo) é uma das maiores personalidades de nosso país. Empresário e apresentador, Silvio estreou na TV Paulista, em 1962, e desde então se tornou presente na vida de todas as gerações que vieram depois.

Quem nunca falou algum de seus famosos bordões como o “quem quer dinheiro?” Ou o hilário “ma, ma, ma”. Há anos seu programa dominical é líder de audiência, mesmo que hoje, aos 92 anos, esteja passando o bastão para as filhas.

A idade chega até para o Homem do Baú. Para mostrar um pouco da vida do apresentador o musical “Sílvio Santos Vem Ai” terá apenas quatro sessões no Teatro Opus Frei Caneca, nos dias 24 de setembro e 1° de outubro. Dois domingos, o dia favorito do Patrão.

Comédia e música norteiam o espetáculo que traz o texto assinado por Marília Toledo (que também dirige a montagem com Fernanda Chamma) e Emílio Boechat.

São quase três horas de duração fazendo um “recorte na vida do apresentador desde sua infância, quando era camelô no Rio de Janeiro, até a década de 90, logo após a consolidação do SBT”.

No palco o ator Velson de Souza interpreta SS já adulto com todas as maneirices, malemolência e trejeitos do Patrão. Além disso um elenco talentoso dá vida a várias pessoas que fizeram e fazem parte da história de Sílvio.

Segundo Marília Toledo, fazer um musical 100% nacional é um dos principais desafios deste trabalho e também o seu maior orgulho.

“Falar de uma figura tão emblemática da nossa cultura popular, usando a música como fio condutor da história, nos permite uma boa liberdade estética. Isso se dá porque conhecemos bem os personagens ligados ao Silvio Santos, além dos ritmos e canções que acompanharam a trajetória do apresentador e empresário desde sua ascensão profissional até a década de 90, que é a linha cronológica da dramaturgia, escrita por mim e pelo Emilio Boechat”, comenta Marília.

“Sílvio Santos Vem Ai” terá duas sessões em 24 de setembro e duas em 1º de outubro. Informações abaixo.

SERVIÇO

“Silvio Santos Vem aí”

Data: 24 de setembro e 01 de outubro de 2023. (Sessões com audiodescrição e Libras)

Local: Teatro Opus Frei Caneca

Duração: 135 minutos (com 15 minutos de intervalo).

Classificação: Livre

Inf: https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/silvio-santos-vem-ai-11794