Festa sertaneja no Villa Country

Foto: Divulgação

Edson e Hudson e Henrique e Diego tocam em Dose Dupla

Na próxima sexta-feira, 15, a maior casa sertaneja da América Latina recebe dois grandes shows. Se apresentam no Villa Country, dentro da série Dose Dupla, os irmãos Edson e Hudson e o duo Henrique e Diego.

Edson e Hudson estão percorrendo o país com a turnê “Iguais”, que de acordo com eles, é a melhor de sua carreira. O novo show é “uma experiência única, uma viagem histórica contada por meio de uma trilha sonora arrebatadora, misturando amor, diversão e emoção, além de uma performance eletrizante”.

Com quase trinta anos de estrada Edson e Hudson evidenciam que, apesar do cenário moderno, com muita tecnologia, iluminação de prima e projeções high tech, conservaram a essência sertaneja.

O repertório traz os grandes clássicos da dupla, como as românticas “Mil Razões Para Chorar”, “Foi Deus”, Deixa Eu Te Amar”, “Esqueça Que Eu Te Amo”, “Quer Namorar Comigo”, “Amor Demais”, “Fala”, “Meu Anjo”, “Não Tem Dia, Não Tem Hora” e “Te Quero Pra Mim”.

Para dançar e curtir com muito bom humor eles mostram um medley de responsa trazendo, entre outras, “Rabo De Saia” e “Me Bate, Me Xinga”, além das canções “Não Deixo Não”, “Vamos Fazer Festa”, “Abre A Janela”, “O Bicho Vai Pegar” e “Quem Me Viu, Quem Me Vê”.

Por sua vez, Henrique e Diego não deixam a temperatura baixar. Em mais de vinte anos de carreira os caras mostram porque estão entre os grandes sertanejos da atualidade. Ao longo dessa trajetória lançaram oito CDs, dezenove singles nas paradas e inúmeras premiações.

O mais recente trabalho de Henrique e Diego é “Lado A Lado B”, de 2021, cuja faixa título é o novo single de trabalho e contou com a participação de George Henrique e Rodrigo. Outro destaque do novo álbum é “Contato Bloqueado” também no repertório do show.

Também não deixarão de fora “Por Você eu Bebo o Mar de Canudinho”, versão de “Coração sem Noção”, antigo sucesso da dupla. A nova roupagem trouxe a participação do cantor de arrocha Jaldo Rodrigues e já passou de um milhão de visualizações nas redes sociais.

SERVIÇO

Edson e Hudson e Henrique e Diego

Dose Dupla

Dia 15 de setembro – 23h59

Villa Country

Av. Francisco Matarazzo, 774 – Água Branca – São Paulo – SP

Classificação: 18 anos

Inf: https://www.ticket360.com.br/evento/27206/ingressos-para-edson-e-hudson-e-henrique-e-diego