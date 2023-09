Refletindo o preconceito e a igualdade

Foto: Divulgação

A Rouxinol e a Rosa está em cartaz no Teatro B32

Por intermédio da arte, jogando luz e reflexão na questão do preconceito, da importância da liberdade de expressão e o direito a igualdade para a comunidade LGBTQIA+.

Esse é o mote de “A Rouxinol e a Rosa – Um amor que não ousa dizer seu nome”, espetáculo em cartaz no Teatro B32 com temporada até 28 de outubro. Texto e direção ficam a cargo de Rony Guilherme Deus que se inspirou na obra do dramaturgo, poeta e escritor irlandês Oscar Wilde (1854-1900).

Wilde, símbolo na luta dos direitos dos homossexuais, foi um dos primeiros escritores a abordar a questão da homossexualidade em sua obra, mesmo que de forma velada. Ao escrever “O Retrato de Dorian Gray”, o irlandês questionou a moralidade sexual, desafiando normas e oferecendo uma visão altenativa da sexualidade humana.

No palco estão Bárbara Bruno, Augusto Zacchi e Glamour Garcia, vencedora do prêmio Atriz Revelação, em 2019, por sua atuação como Britney na novela “A Dona do Pedaço”. Garcia foi a primeira artista trans a vencer a premiação.

A montagem nos leva ao final do século XIX quando “um jovem soldado declara seu amor a outro soldado”. Sua coragem e audácia afrontam a sociedade ao revelar que se reconhece mulher no corpo de homem. Como pena é morto e seu corpo é jogado num poço seco, que logo passa a verter água e realizar milagres.

O cenário é minimalista, sendo fundamental para “transmitir a mensagem de forma impactante, concentrando a energia no desenvolvimento dos personagens e na força das palavras de Oscar Wilde e a urgência de combater as injustiças e preconceitos presentes na nossa sociedade”.

“Como escritor e diretor teatral, busco histórias que provoquem uma mudança de pensamento e toquem o público de maneira significativa”, diz Rony Guilherme Deus.

“Acredito que esta peça tem o poder de tocar as pessoas, despertar a discussão sobre a necessidade de mudança e motivar ações em prol de uma sociedade mais justa e inclusiva”, conclui o diretor.

SERVIÇO

A Rouxinol e a Rosa – Um amor que não ousa dizer seu nome

Texto e direção: Rony Guilherme Deus

Inspirado na obra de Oscar Wilde

Elenco: Bárbara Bruno, Augusto Zacchi e Glamour Garcia

Até: 28 de outubro

Teatro B32

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3732 – Itaim Bibi

Duração: 80 minutos

Classificação: 16 anos

Ingressos a partir de R$ 60,00

Sessões: Sextas-feiras e sábados: 23h50

Inf: https://teatrob32.byinti.com/#/event/a-rouxinol-e-a-rosa-um-amor-que-nao-ousa-dizer-o-nome