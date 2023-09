Natan Por Aí em São Paulo

Foto: Divulgação

No próximo dia 17 de setembro o Tokio Marine Hall recebe em apresentação única o youtuber e músico Natan Lopes. Criador do canal “Natan Por Ai” o paranaense sobe ao palco da zona sul com o show “E o Segredo da Colmeia”.

Fenômeno das redes sociais o jovem de 21 anos criou o “Natan Por Aí” em 2017 e ao longo desses seis anos acumula números incriveis com 13 milhões de inscritos, 9 bilhões de views, 400 mil seguidores no instagram e mais de 3,6 milhões fãs no Tik Tok.

Residindo atualmente em Florianópolis, SC, Natan é fera na bike, skate e nos vídeos dá dicas de uma vida saudável, boa alimentação, sempre primando pelas mensagens positivas. Seus fãs são considerados abelinhas integrando a colmeia que não para de crescer.

No TMH o show “Natan Por Aí e o Segredo da Colmeia” promete ser uma interação com os fãs, abordando a importância da amizade, cuidados conscientes com a natureza e muita diversão para toda família.

E não vai faltar música. Recentemente o jovem lançou o clipe de “Nação do Pólen”, que estará no show, além de outras.

SERVIÇO

Natan Por Aí e o Segredo da Colmeia

Dia 17 de setembro – 17 horas

Tokio Marine Hall

Rua Bragança Paulista, 1281 – Santo Amaro

Livre

Ingressos a partir de R$ 120,00

Inf: https://www.tokiomarinehall.com.br/natan/