O universo obscuro e invisível dos presídios

Foto: Divulgação

O espetáculo embasado na obra de Plínio Marcos joga luz sobre o sistema prisional

A partir desta sexta-feira, 8 de setembro, o SESC Vila Mariana, zona sul de São Paulo, recebe o espetáculo “Inútil Canto e Inútil Pranto Pelos Anjos Caídos”.

Este solo protagonizado por Ícaro Rodrigues tem direção de Roberta Estrela D’Alva e o texto é inspirado na obra e poesia do escritor, autor, jornalista e ator Plínio Marcos (1935-1999). A peça tem temporada até o começo de outubro e foi contemplado na 15ª Edição do Prêmio Zé Renato, programa de incentivo à cultura da Prefeitura de São Paulo.

Discutindo o encarceramento em massa, a peça leva a plateia a uma imersão no ambiente cru, desumano e cruel das prisões brasileiras. Diálogo pertinente do texto com a poesia dilacerante de Plínio Marcos se faz ainda mais sólido e impactante pelo fato de Ícaro Rodrigues ter trabalhado como educador de Teatro e Literatura em unidades da Fundação Casa (Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente).

“A ideia era olhar para esse espaço escondido da sociedade, para o qual ninguém quer olhar. Embora eu trabalhasse na Fundação três vezes por semana, os sons e os cheiros dos ambientes ficavam muito presentes em mim durante toda a semana, assim como as conversas que eu tinha com os jovens, que sempre tiveram uma relação de muito respeito comigo”, conta o ator. No palco, Rodrigues usa expressões corporais e vocais fortes, objetivando impactar o espectador, além de mostrar o “esgotamento e despedaçamento de quem vive essa dura realidade, misturando sentimentos de prontidão, cansaço e revolta tão comuns a essas pessoas”.

O trabalho vocal também foi foco de muitas pesquisas por parte da diretora Roberta Estrela D’Alva, buscando referências nos slams e saraus que ocorrem nas periferias da cidade e do mundo. A técnica chamada “spoken word” (palavra falada) foi fundamental para transformar o conto de Plínio Marcos num espetáculo teatral. “Este não é um texto teatral, então a pesquisa foi importante para dar cor e ritmo à palavra escrita”, diz. Estrela D’Alva.

“Nós queremos dizer o que a obra diz e não fizemos cortes no texto, mas o espetáculo propõe um diálogo entre a dramaturgia textual, cênica e sonora com questões atuais, que estão presentes em forma de registro sonoro, com citação de música e samples. Esse recurso pode reforçar ou questionar o que está sendo dito e trazer outras possibilidades de interpretação e interação com a obra”, concluí Ícaro Rodrigues.

SERVIÇO

Inútil Canto e Inútil Pranto Pelos Anjos Caídos

Estreia: 8 de setembro – 20 horas

Temporada até 7 de outubro

Sextas às 20 horas

Sábados às 18h30

Classificação: 12 anos

SESC Vila Mariana

Rua Pelotas, 141 – Vila Mariana – São Paulo

Ingressos a partir de R$ 15,00

Inf: (11) 5080-3000