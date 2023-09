Karnak no Blue Note SP

Foto: Divulgação

Banda liderada por André Abujamra comemora trinta anos de carreira

No próximo sábado, 9 de setembro, o Karnak faz duas sessões no Blue Note SP: às 20 horas e às 22h30. Liderado por André Abujamra o grupo chega à casa da zona central da capital paulista com o show “30 anos de história”.

Desde sua primeira apresentação em 1992 o Karnak foi resultado da mente criativa de Abujamra, multi-instrumentista, cantor, compositor, ator e moviemaker.

Nessas três décadas de trajetória a banda se caracterizou pela mescla de “ritmos, estilos musicais e teatralidade, algo muito diferente da cena musical no país dominada pelo rock dos anos 90”.

O sempre irrequieto André Abujamra não se furtou em agregar à sonoridade do Karnak música de países díspares como Japão, Russia, Egito, Índia, Bulgária e Jordânia. Como resultado temos uma música “karnakiana” que pode causar variadas reações, porém a indiferença não é uma delas.

A discografia do grupo não é longa. Em três décadas foram apenas quatro discos de estúdio, os aclamados “Karnak” (1995), “Universo Umbigo” (1997), “Estamos Adorando Tóquio” (2000) e “Nikodemos – a ópera rock do Karnak” (2020), além do ao vivo “Os Piratas do Karnak” (2003).

Entre os prêmios que Abujamra e parças receberam ao longo da carreira se destacam o APCA como melhor grupo musical em 1995, o de banda revelação no II MTV Vídeo Music Brasil em 1996 e melhor direção de vídeoclipe no V MTV Vídeo Music Brasil em 1999.

O grupo seria a melhor definição e bem acabada do que se convenciou chamar de World Music (Música do Mundo), por trazer tantos elementos distintos e ser a clara mostra do talento e do quanto André Abujamra é um cara antenado a tudo que ocorre ao redor, ou seja, é mesmo uma aldeia fortificada como significa Karnak em árabe.

SERVIÇO

Karnak – 30 anos de história

Dia 9 de setembro

Duas sessões: 20 horas e 22h30

Blue Note SP

Av. Paulista, 2073 – 2° Andar- Consolação – São Paulo

Classificação: 18 anos

Ingressos a partir de R$ 72,00

Inf: https://www.eventim.com.br/artist/karnak/