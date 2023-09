Faustão emociona o Brasil com seu agradecimento

Depois de fazer um transplante de coração O apresentador Faustão, de 73 anos, compartilhou um vídeo emocionante na quinta-feira, 31, para expressar sua gratidão a todos que apoiaram sua recuperação após o recente transplante cardíaco, com destaque para a família do doador de seu novo coração.

Assista ao vídeo:

O apresentador fez agradecimentos a todos que torceram por sua recuperação, mas em especial, fez questão de destacar a atitude do pai de Fábio, José Pereira da Silva, o generoso doador que proporcionou a ele uma nova chance de vida para Faustão ao permitir a doação do órgão de seu filho, um ex-jogador de futebol de várzea. O doador, Fábio Cordeiro da Silva, um jogador de futebol amador, morreu dia 26 em razão de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). O garoto tinha esperanças de se tornar um atleta profissional, tanto que já tinha passado por vários clubes de futebol fazendo testes. Um desses clubes é o renomado Palmeiras.

Depois desse processo, Faustão internado no Hospital Albert Einstein, localizado em São Paulo, desde o dia 5 de agosto. aproveitou a oportunidade para conscientizar sobre a importância da doação de órgãos e incentivou a população tanto a doar órgãos e envolver seus familiares nesse assunto, como promover um país campeão nesse aspecto, assumindo a liderança internacional nesse sentido. Todas as palavras proferidas por Faustão foram baseadas na experiência pela qual passou fazendo parte da fila de transplante que, apesar da polêmica em que foi envolvido, conseguiu ser notado como prioritário nesse caso, acrescentando a veemência da conscientização nesse sentido.

Muito emocionado, o apresentador declarou: “Quero agradecer, fazer um agradecimento especial ao José Pereira da Silva, pai do Fábio, que teve uma grandiosidade incrível, uma generosidade absurda, que proporcionou que eu estivesse vivo. Eu fico emocionado, me deu a chance de viver de novo.”

Faustão também mostrou sua gratidão a toda família de Fábio, incluindo a viúva Jaqueline, seu irmão Edison, e outros, pela nobre decisão de doar os órgãos que ajudou não somente ao apresentador, como a outras pessoas que precisaram e receberam outros órgãos do atleta. O apresentador prometeu honrar a memória de Fábio ao fazer coisas boas.

Cerca de 65 mil pessoas esperam por transplantes de órgãos no Brasil, um dos maiores números em 25 anos

De acordo com divulgação feita pelo Ministério da Saúde do Brasil, são mais de 65 mil pessoas que aguardam por transplantes de órgãos no país, representando um dos maiores contingentes dos últimos 25 anos.

No caso do da espera por um coração, a situação é absolutamente mais complexa em razão do processo e demanda que envolve ente delicada devido à singularidade desse órgão vital. A situação é bem diferente do paciente renal, por exemplo, que precisa do transplante de rim, nesse caso menos dificultoso em razão do ser humano ter dois rins conseguindo sobreviver com apenas um, o que facilita muito o encontro de um doador. Nesse caso, pacientes renais que aguardam por um transplante se aproxima dos 37 mil

No caso da doação de um coração o procedimento é bem criterioso e exigente. A possibilidade está diretamente ligada ao diagnóstico de morte cerebral do possível doador, além de ser necessário a observância de algumas compatibilidades como tipo sanguíneo, peso, altura, entre outros fatores analisados.

A fila de espera por transplantes no Brasil é única e administrada pelo Sistema Único de Saúde que permite acesso aos interessados e membros da lista a fazer o acompanhamento de doações e andamento da fila. Dados recentes do SUS que a fila mais extensa é dos rins, seguida pelas córneas, fígado, combinação de pâncreas e rim, e por corações.

Para quem não sabe, a compra e venda de órgãos humanos é considerada crime no país.

*Com informações do G1 e Record