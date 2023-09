Foto: Divulgação

O espetáculo transforma os Fab Four em super-heróis para salvar o mundo

Que os Beatles têm uma importância gigante na música e na cultura pop, influenciando milhares de fãs há gerações, ninguém dúvida. Agora que John, Paul, George e Ringo vão enfrentar vilões malvados que querem acabar com a diversão do planeta, é novidade. Mas é verdade. Os quatro garotos de Liverpool estarão no Teatro MorumbiShopping vivendo muitas aventuras para alegria das crianças e dos papais.

O espetáculo “Beatles Heróis e a Terrível Máquina do Silêncio” acontece neste sábado (2) e domingo (3) no palco da zona sul da capital paulista. Nova montagem dos músicos educadores Fábio Freire e Gabriel Marietti que, por intermédio das canções do quarteto britânico “têm proporcionado às famílias um momento único de diversão deixando bem claras as bases do projeto: musicalização, iniciação ao rock, língua inglesa e a inquestionável referência do universo dos Beatles”.

Além disso Freire e Marietti têm grande domínio da obra dos Fab Four “apresentando cada canção com sabor de novidade, com uma pegada atual e sem medo de incluir instrumentos lúdicos e divertidos nos shows.

Perto de completar dez anos de trajetória os parceiros criaram primeiro o espetáculo “Beatles Para Crianças” que teve mais de 500 apresentações passando por 60 cidades do Brasil.

Agora nesta nova aventura os Beatles são convocados para enfrentar uma turma mal-humorada de vilões que não querem que as pessoas dancem, pulem, brinquem e nem cantem. Para isso os malfeitores têm a “Máquina do Silêncio”. Mas nossos heróis utilizam o rock da melhor qualidade e as canções mais importantes do Beatles para acabar com a festa dos vilões.

SERVIÇO

Beatles Heróis e a Terrível Máquina do Silêncio

Sessões: 02 e 03.set

Sábado e domingo, 16h.

Duração:60 minutos

Classificação: Livre

Ingressos a partir de R$ 32,00

Teatro MorumbiShopping

Av. Roque Petroni Jr, 1089

Jardim das Acácias, São Paulo – SP

Inf: https://site.bileto.sympla.com.br/teatromorumbishopping/