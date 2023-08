Ao mestre forrozeiro com carinho

Foto: Priscilla Prade

Musical Dominguinhos: Isso Aqui Tá Bom Demais faz temporada no Teatro Bravos

O nome José Domingos de Morais talvez não desperte atenção à maioria dos brasileiros. Porém, ao mencionarmos Dominguinhos, como o mestre do forró ficou conhecido nacional e internacionalmente, a situação muda de figura, pois ninguém fica impassível às suas músicas. A vontade de cantar e dançar é imediata.

Falecido em 23 de julho de 2013, aos 71 anos o grande cantor, compositor, arranjador e instrumentista pernambucano é homenageado nesta primeira década de falta no musical “Dominguinhos: Isso Aqui Tá Bom Demais” com estreia no Teatro Bravos, zona oeste de São Paulo, no dia 7 de setembro.

A montagem estreou na capital paulista em 2022, depois seguiu para Belo Horizonte, Brasília e Rio de Janeiro, lotando os teatros, que receberam no total mais de 25 mil espectadores. Agora, as poucas apresentações no Bravos devem repetir o sucesso da temporada anterior.

Um time de craques está à frente do espetáculo. Gabriel Fontes Paiva dirige, Myriam Taubkin está na direção musical e a jornalista e dramaturga Silvia Gomez assina o texto.

Por mais difícil que seja sintetizar os 55 anos de carreira de Dominguinhos, que abraçou também gêneros distintos como jazz, pop e MPB, as quase duas horas de duração cumprem magistralmente a missão.

No palco “a maioria do elenco veio do universo da música, como é o caso de Liv Moraes, cantora, parceira e filha de Dominguinhos; Cosme Vieira, que tocou sanfona com o mestre quando ainda era criança; o ator e músico Wilson Feitosa; o compositor e arranjador Zé Pitoco, de Cupira (PE), que acompanhou Dominguinhos em inúmeros shows ao longo se sua carreira; Fitti, um dos grandes expoentes da nova safra de atores e cantores brasileiros e os conhecidos internacionalmente Hugo Linns, músico que é referência brasileira em viola e o percussionista Jam da Silva, os três últimos de Recife (PE)”.

O processo de construção do texto e dramaturgia levou dois anos e, de acordo, com a autora Silvia Gomez, foram entrevistadas inúmeras pessoas que conviveram com Dominguinhos. Para realizar e concluir o texto a pesquisa aprofundada do jornalista Lucas Nobile, especializado em música foi de suma importância.

“Lucas trouxe um material vasto de linha do tempo, músicas, motivações, notícias e casos da vida desse mestre. O mergulho na obra incluiu programas, documentários, entrevistas e reportagens de jornais e revistas de época, além de livros como O Brasil da Sanfona, de Myriam Taubkin. Nos baseamos em fatos reais e depoimentos públicos de Dominguinhos, sem, no entanto, deixar de dialogar poeticamente com essa realidade, ficcionalizando certas passagens que envolvem as personagens evocadas”, comenta a autora.

“Dominguinhos: Isso Aqui Tá Bom Demais” fica em cartaz no Teatro Bravos até 1° de outubro, com sessões de quinta-feira a domingo. Confira abaixo.

SERVIÇO

Dominguinhos: Isso Aqui Tá Bom Demais

Temporada: 7 de setembro a 1º de outubro

De quinta a sábado, às 20h, e aos domingos, às 18h

Teatro Bravos – Rua Coropé, 88, Pinheiros

Ingressos:

Plateia Premium – R$ 100,00

Plateia Inferior: R$ 100,00

Ingresso Popular – Balcão: R$ 50,00

Vendas online: https://bileto.sympla.com.br/event/85114

Bilheteria: De terça à domingo das 13h às 19h ou até o início do último espetáculo. Formas de Pagamentos aceitas na bilheteria: Todos os cartões de crédito, débito e dinheiro. Não aceita cheques.

Classificação: 12 anos

Duração: 110 minutos

Capacidade: 611 lugares

Acessibilidade: Teatro acessível para PNE.

Sessão com interprete de libras toda sexta-feira.

Livreto em Braile disponível em todos os espetáculos

Acesse: www.dominguinhos.com.br

Instagram: https://www.instagram.com/dominguinhosmusical/

@dominguinhosmusical