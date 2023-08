aespa se apresenta no Espaço Unimed

Foto: Divulgação

No próximo dia 11 de setembro o Espaço Unimed, zona oeste da capital paulista, recebe o girl group aespa para uma única apresentação em nosso país. A nova sensação da música sul-coreana é integrada por garotas na faixa dos 20 anos e chega ao Brasil com a turnê “Synk: Hyper Line”.

A tour estreou em fevereiro deste ano em Seul, capital sul-coreana, tem lotado arenas e estádios, terminando em 30 de setembro na França.

Furacão do K-pop, onda musical que invadiu o planeta nos últimos anos, o aespa surgiu há três anos, tem milhares de views nas redes sociais e milhões de cópias vendidas dos três Eps lançados até agora: “Savage” (2020), “Girls” (2021) e “My World” (2022).

O quarteto formado por Giselle, Winter, Karina e Ningning é uma engrenagem na qual tudo funciona: visual, coreografias, atitude e uma sonoridade em que agregam hip-hop, EDM (eletronic dance music) e trap ao K-pop.

Tudo isso bem azeitado leva os fãs à loucura. Nos Estados Unidos e seu concorrido mercado discográfico as sul-coreanas estão sempre nas primeiras posições da Billboard com singles e Eps vendendo feito água.

As garotas passam rapidamente pela América Latina se apresentando apenas no México (08/09), Brasil (11/09) e Chile (14/09). No Espaço Unimed aespa mostra um repertório com mais de 20 canções, entre elas, “Girls”, “Strange Fire”, “Dreams Come True”, “I’m Unhappy”, “Don’t Blink”, “Iconic”, “Lucid Dream”, “Black Mamba”, “Lingo” e “Lips”.

SERVIÇO

aespa

Tour: Synk: Hyper Line

Dia 11 de setembro – 20h30

Espaço Unimed

Rua Tagipurú, 795 – Barra Funda

Classificação: 16 anos

Inf: https://espacounimed.com.br/841-aespa