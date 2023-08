Índia chega à Lua e se torna o 4º país a conseguir pousar no satélite

A Índia fez história se tornando o quarto país a conseguir pousar na Lua. A espaçonave não tripulada Chandrayaan-3 pousou no polo sul da Lua, região ainda inexplorada do nosso satélite natural.

A missão é considerada crucial porque explorações anteriores mostraram que pode haver água em forma de gelo nos polos lunares, onde não bate a luz do sol. O pouso foi assistido pela população indiana ao vivo. E teve muita comemoração em várias partes do país.

Festa também no centro de controle da missão, onde uma projeção do pouso era feita a partir dos dados recebidos. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, participou da África do Sul, na reunião dos Brics.

Horas depois, foram divulgadas as primeiras fotos da missão. A espaçonave tinha sido lançada no dia 14 do mês passado e vai pesquisar a presença de água no polo sul lunar. Além do consumo por futuros astronautas, da água, pode-se extrair oxigênio, para respirar, e hidrogênio, que é usado como combustível de foguete.

Uma tentativa anterior da Índia de pousar na Lua, em 2019. falhou. Mas o pouso de agora é apenas o mais recente feito do bem-sucedido programa espacial do país. Que já conta com sondas nas órbitas de Marte e da própria Lua.

No domingo, uma missão russa que também tentava chegar ao polo sul lunar fracassou, quando a espaçonave não tripulada perdeu controle e caiu. Apenas Estados Unidos, China e a ex-União Soviética já tinham conseguido pousar no nosso satélite natural.

