O Bailão do Wilson Sideral no Blue Note SP

Foto: Divulgação

O cantor e compositor mineiro viaja por vários gêneros musicais fazendo uma grande festa

No próximo dia 3 de setembro o Blue Note SP recebe em apresentação única o cantor e compositor Wilson Sideral prometendo agitar a noite. Vindo de uma família de músicos na qual fazem parte os irmãos Rogério Flausino, do Jota Quest e o cantor/compositor Landau, Sideral leva para a casa da zona central paulistana o show “Tropical Blues”.

Mas é muito mais que o nome sugere. O cara bebeu na boa fonte do Blues, música mãe do jazz, do soul e rock and roll, para preparar um show imersivo em vários gêneros, mostrando que tudo converge e é moldável. Me perdoem os clichês, mas é bem por ai.

Sideral misturou em seu caldeirão todas as brasilidades e influências possíveis. Agregando os gêneros citados à música brasileira cujo resultado faz o equilíbrio perfeito entre os baianos Gil, Caetano e Raul, com os caipiras Tonico & Tinoco, passando pela mineirice caseira de Milton e Clube da Esquina, descendo até o Rio de Tim Maia e Marisa Monte, o agreste pernambucano de Dominguinhos e os pampas gaúchos de Humberto Gessinger.

É ouvir, dançar, curtir e se apaixonar. O mineiro criou um show que é sideral, universal, de outra galáxia.

Ladeando Wilson Sideral estão Marcus Abjaud (piano e outras teclas), Felipe Continentino (bateria), Bruno Vellozo (baixo acústico), e Jaiminho Silva e Nequinho (vocais),

Em pouco mais de sessenta minutos o mineiro mostra que dá pra viajar ao espaço sem sair da Terra.

SERVIÇO

Wilson Sideral – Show: Tropical Blues

Dia 3 de setembro – 20 horas

Blue Note SP

Av. Paulista, 2073 – 2º Andar – Consolação

Classificação: 18 anos

Inf: https://www.eventim.com.br/artist/wilson-sideral/