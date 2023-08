As inesquecíveis trilhas sonoras do cinema

Foto: Divulgação

A Banda Filarmônica de São Paulo executa trilhas sonoras de filmes clássicos

Música e cinema estão intrinsecamente ligados. Muitas vezes as trilhas sonoras se tornam mais famosas que os próprios longas-metragens. O que seria de Indiana Jones sem sua música magistral? Será que “Tubarão” teria o mesmo impacto se não tivesse aquela trilha sonora tensa e amedrontadora?

Sendo assim os amantes da sétima arte têm oportunidade de conferir o concerto “Cinema Fantástico” com trilhas sonoras inesquecíveis executadas pela Banda Filarmônica de São Paulo no Teatro J. Safra a partir de 1° de setembro.

Serão apenas quatro sessões nas quais a Filarmônica “transportará os espectadores para a magia das telonas, proporcionando uma experiência marcante repleta de aventura, ação e sentimentos”.

A plateia fará uma imersão ao universo cinematográfico sob a regência do maestro Marim Meira sentindo a emoção de ouvir músicas de filmes como “007”, “Piratas do Caribe”, “Harry Potter”, “Avengers”, entre outros.

Não ficarão de fora trilhas de filmes marcantes criadas pelo genial maestro, arranjador e compositor Enio Morricone (1928-2020). Considerado um dos maiores nomes da música em todos os tempos, o italiano trabalhou com diretores gigantescos do cinema, entre eles, Sérgio Leone, Brian de Palma e Quentin Tarantino, contribuindo para filmes célebres como “Era Uma Vez No Oeste”, “Os Intocáveis”, “Bastardos Inglórios” e “Django Livre”.

Enfim, a Banda Filarmônica de São Paulo aguarda os fãs do cinema para uma deslumbrante viagem às grandes trilhas de todos os tempos.

SERVIÇO

Banda Filarmônica de São Paulo – Concerto Cinema Fantástico

Teatro J. Safra

Sessões: Dias 1°, 2, 8 e 9 de setembro

Sextas e sábados – 21 horas

Rua Josef Kryss, 318 – Barra Funda – São Paulo – SP

Duração: 70 minutos

Livre

Ingressos a partir de R$ 20,00

Inf: https://www.teatrojsafra.com.br/espetaculo.html?id=471