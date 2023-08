Foto: Divulgação

Feriadão chegando e a grande dica é o show de Marcos & Belutti no Espaço Unimed, em São Paulo, no dia 6 de setembro.

A dupla formada no estado de São Paulo, Marcos é de Santo André e Belutti da capital paulista, sobe ao palco da zona oeste mostrando sucessos dos quinze anos de estrada. O duo já chegou com tudo lançando em 2008 o primeiro DVD da carreira, gravado no Villa Country e dirigido por Bruno (parceiro de Marrone) e Edson Cardorini (da dupla com Hudson).

Ou seja, os caras começaram arrebentando. Ao longo dessa trajetória travaram parcerias com grandes nomes do sertanejo, assim como de outros segmentos, entre eles os rockers do Roupa Nova e o sambista Ferrugem. Na discografia de Marcos & Belutti se destacam “Nosso Lugar”, de 2010, “Cores”, de 2012 (indicado ao Grammy Latino), “Acredite”, de 2017 e “Presente”, de 2019.

O mais recente registro discográfico da dupla é “Em Qualquer Lugar”, lançado no ano passado. Nesta apresentação única no Espaço Unimed não devem faltar ”Tudo no Olhar”, “Perdoa Amor”, “Solteiro Apaixonado”, “Tonelada de Solidão”, “Domingo de Manhã”, “Então Foge”, “I Love You”, “Poeira da Lua”, “Cancela o Sentimento”, “Romântico Anônimo” e “Insubstituível”.

SERVIÇO

Marcos & Belutti

Dia 6 de setembro – 22 horas

Espaço Unimed

Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda

Classificação: 14 anos

Inf: https://www.ticket360.com.br/evento/27157/ingressos-para-marcos-e-belutti