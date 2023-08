Vulcão Etna entra em erupção

Foto: Reprodução Internet

A erupção do vulcão Etna, na Sicília, na Itália, causou atrasos e cancelamentos de voos após o fechamento de um dos maiores aeroportos da Itália. Nada de novo para a maioria dos habitantes locais, que estão habituados a viver com o vulcão e as suas cinzas.

A atividade vulcânica, que começou no final do dia 13, evoluiu para uma “fonte de lava”, produzindo uma nuvem dispersa na direção sul, segundo o observatório Etna do Instituto Nacional Italiano de Geofísica e Vulcanologia.