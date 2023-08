Prefeitura celebra 50 anos do Hip Hop com shows no Novo Anhangabaú

Foto: Divulgação Internet

Rapper americano Pharoahe Monch, MV Bill, entre outros, se apresentam nos dias 19 e 20 de agosto. Comemoração continua com programação de Hip Hop por 365 dias

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, anuncia a comemoração de 50 anos do Hip Hop. Com shows de grandes nomes, as celebrações ocupam o Vale do Anhangabaú neste fim de semana, com três palcos. Neste sábado (19) o evento conta com apresentações do rapper americano Pharoahe Monch, BK’, Eduardo Taddeo e Yzalú, entre outras. No domingo (20) sobem aos palcos DJONGA, MV Bill e Dexter, assim como Negra Li, Rappin’ Hood, Thaíde. Também haverá show conjunto de Kyan, Tasha & Tracie e Gregory. As apresentações são gratuitas.

“A Prefeitura entende a importância e a relevância do Hip Hop para a cultura da periferia e estamos orgulhosos dessa mega comemoração de meio século”, afirma a secretária de cultura Aline Torres. “Vamos ocupar o Vale do Anhangabaú e a cidade inteira, com programação descentralizada até o fim do ano.”

Natural do Queens, Pharoahe Monch se apresenta pela primeira vez no Brasil. É um dos veteranos da cultura hip hop americana e iniciou carreira na década de 1980. O intérprete de Simon Says já colaborou com o brasileiro Sérgio Mendes, além de Amy Winehouse, Justin Timberlake, Linkin Park, DJ Premier e Wyclaf Jean. A atração internacional sobe ao palco Viaduto do Chá encerrando a festa no sábado.

No dia 19, a celebração conta com apresentações de BK’, Trilha Sonora do Gueto, Afro-X e Eduardo Taddeo no Palco Viaduto do Chá. Também no sábado, no Palco Vale Anhangabaú, se apresentam Mr. Grande-E, Show Ícones do Rap, Yzalú, Cris SNJ, MC Souto, DJ Zeme e Helião RZO e A Força. Já no Palco Referência Breaking apresentam-se stylo urbano, Jabaquara Breakers, Marcelinho Backspin e IDM CREW.

No dia 20 o Palco Viaduto do Chá abre com Kyan, Tasha & Tracie, Gregory; na sequência, shows de Thaíde, Fat Family, Major RD, MV Bill e Dexter, além de DJONGA. No Palco Vale do Anhangabaú, DJ SET KALAMIDADE, DJ Lobato e MC Darua, Conexão do Morro, Ndee Naldinho, Rappin’ Hood, Chris Lady Rap, Yunk Vino e Negra Li. Já no Referência Breaking, se apresentam Street Warriors, Detroit Break e Nelson Triunfo – Baile Black.

O Hip Hop nasceu em meados da década de 70 como um movimento cultural da juventude preta e latina das ruas de Nova York. A data de 11 de agosto é marcada pela primeira festa desta manifestação artística, realizada por Kool Herc e Cindy Campbell, no bairro do Bronx. No Brasil, o movimento chegou nos anos 1980 e muitos consideram a cidade de São Paulo como o berço do Hip Hop no Brasil, em especial o Centro da capital.

“Essa cultura, que tem seu início em um ambiente extremamente fragilizado por diversos tipos de violências, carrega a síntese do que é transformação. O Hip Hop, desde a década de 70, vem conquistando o mundo e segue mudando a música, a dança, a moda, as artes visuais e a maneira como toda uma juventude, em sua grande maioria preta e periférica, se expressa”, afirma o assessor técnico do núcleo de hip hop, Marcello Gugu. “O Hip Hop é capaz de ressignificar espaços e transformar a vida das pessoas, guiando-as para um lugar melhor, fomentando a arte, a busca pelo conhecimento, o empoderamento, o crescimento pessoal e muito mais”.

Até agosto de 2024, a programação se espalha por espaços importantes de todas as cinco macrorregiões da capital, como o Pátio São Bento, Praça da República, Centro Cultural São Paulo e Casa de Cultura Hip Hop Leste, entre outros pontos da cidade, contemplando apresentações e vivências de artistas de todos os quatro elementos da Cultura Hip Hop: Break, DJ, MC e Graffiti.

Confira a programação completa:

50 anos Hip Hop, Vale do Anhangabaú

Sábado 19/8

Palco Viaduto do Chá

12h – BK’

14h – Trilha Sonora do Gueto

16h – Afro-X

18h – Eduardo Taddeo

20h – Pharoahe Monch (EUA)

Palco Vale Anhangabaú

Mestre de Cerimônia – Rafael Teixeira

11h – Mr. Grande-E Show Ícones do Rap

13h – Yzalú

15h – Cris SNJ

17h – MC Souto

19h – DJ Zeme e Helião RZO

19h – A Força

Palco Referência Breaking

11h – Stylo Urbano

13h – Jabaquara Breakers

15h – Marcelinho Backspin

17H – IDM CREW

Domingo 20/8

Palco Viaduto do Chá

12h – Tasha e Tracie, Kyan e Gregory

14h – Rose MC

14h – Thaíde

16h – Major RD

18h – MV Bill e Dexter

20h – Djonga

Palco Vale Anhangabaú

Mestre de Cerimônia – Nayara de Deus

11h – DJ SET KALAMIDADE

13h – DJ Lobato e MC Darua

15h – Conexão do Morro e Ndee Naldinho

17h – Rappin’ Hood

17h – Chris Lady Rap

19h – Yunk Vino

21h – Negra Li

Palco Referência Breaking

13h – Street Warriors

15h – Detroit Break

17h – Nelson Triunfo – Baile Black

Pátio São Bento – DJs

13h – DJ Simmone Lasdenas

14h – DJ Dri – Os Metralhas

15h – DJ Ninja

16h – DJ Kalfani

17h – DJ HUM & EXPRESSO DO GROOVE

