Apagão deixa regiões brasileiras sem energia elétrica

Depois de uma queda na geração de energia em todas as regiões do país, na manhã do dia 15, regiões Norte e Nordeste continuam com partes sem energia elétrica. O MME – Ministério de Minas e Energia – informou que a situação já está normalizada no Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

O ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, explicou que as causas da ocorrência ainda estão sendo apuradas, mas que ela foi provocada pela “abertura das interligações entre” as regiões Norte e Nordeste e as regiões Sul e Sudeste. O episódio fez com que no Norte e Nordeste 16 mil megawatts deixaram de ser gerados no Sistema Interligado Nacional, pela manhã.

Essa energia deixou de ser gerada porque um incidente ativou o chamado “Esquema Regional de Alívio de Carga” do Operador Nacional. Isso acontece de forma automática e serve para “proteger o sistema elétrico de danos maiores”.

A queda na geração acabou suspendendo o funcionamento em algumas linhas de metrô, em São Paulo. Na Bahia, o serviço ficou suspenso, na capital, Salvador, e região metropolitana, onde os usuários tiveram que deixar os trens e as estações.

O Ministério de Minas e Energia informou que vai criar uma “sala de situação” para acompanhar o caso e que apura as causas do incidente. O titular da pasta, ministro Alexandre Silveira, antecipou o retorno ao Brasil, enquanto cumpria agenda com o presidente Lula, no Paraguai.

As empresas que operam energia nos estados chegaram a emitir comunicados sobre o ocorrido. A Equatorial, que atua em Alagoas, Amapá, Maranhão, Goiás, Pará, Piauí e Rio Grande do Sul, informou que a interrupção no fornecimento de energia foi provocada por “uma ocorrência de abrangência nacional”.

A Neoenergia, que atua em Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, parte da Paraíba, de São Paulo e do Mato Grosso do Sul, também atribuiu à queda a uma “ocorrência de grande porte no Sistema Interligado Nacional”. O mesmo foi dito pela Light, que opera parte do Rio de Janeiro.

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informou que 6 horas depois do início da interrupção de energia em grande parte do país, a maior parte dos 16 mil megawatts (MW) que haviam sido interrompidos por volta das 8h30 da manhã desta terça-feira (15) já foi restabelecida. De acordo com a ONS, ao todo foram recompostos 13,5 MW, até as 12h25.

