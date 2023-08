Princesas que cantam e encantam

Foto: Divulgação

Montagem inédita no Brasil tem curta temporada no Teatro Opus Frei Caneca

A partir deste sábado, 19, o Teatro Opus Frei Caneca, região central de São Paulo, recebe “Disney Princesa, o espetáculo”. Inédita em nosso país a montagem tem produção da Aventurinha que preparou um musical encantador e mágico com efeitos cênicos, projeções, luzes e efeitos especiais de fazer brilhar os olhos de crianças e adultos.

No palco seis atrizes/cantoras e dois atores/cantores interpretam magistralmente as canções dos filmes da Disney que fizeram, fazem ou farão parte da vida de todos.

Quem nunca teve, em algum momento, contato com as músicas incríveis dos filmes de Branca de Neve, Cinderela ou Bela Adormecida. As princesas clássicas são reverenciadas e enaltecidas por sua postura de resiliência diante das dificuldades. Elas abriram caminho para princesas mais atuais como Pocahontas, Jasmine e Moana que se tornaram símbolo de força e atitude inspirando milhares de mulheres ao redor do mundo.

O elenco talentoso e estelar é formado por Jullie, Aline Serra, Pamela Rossini, Helena Bastos, Lola Borges, Caio Giovani e Bruno Fraga. Laura Castro, que recentemente dublou a princesa Ariel no live action de A Pequena Sereia, também está no musical.

Em interpretações solo ou juntas as atrizes mostram uma afinidade que passa para o público o mais puro encantamento. Cada uma das atrizes fala das suas experiências pessoais e como as princesas Disney as incentivaram a serem firmes, empoderadas e com atitude.

“Disney Princesa, o espetáculo” fica no Teatro Opus Frei Caneca até 3 de setembro com várias sessões seguindo depois para o Rio de Janeiro e Goiânia.

SERVIÇO

Disney Princesa, o espetáculo

Estreia: 19 de agosto – várias sessões

Teatro Opus Frei Caneca

Rua Frei Caneca, 569 – Consolação

Livre

Ingressos a partir de R$ 19,50

Inf: https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/disney-princesa-o-espetaculo-11766