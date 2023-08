Vanda and The Youngs no Blue Note SP

Foto: Divulgação

O Tributo ao AC/DC se apresenta no dia 23 de agosto

Ao ver o nome acima pela primeira vez os incautos devem perguntar: “Quem é Vanda e quem são os Youngs?”. A resposta é fácil. Não se trata de uma nova cantora de R&B acompanhada por algum grupo de instrumentistas usando terninhos lá dos anos 60. Na verdade é uma brincadeira muito bem sacada do guitarrista/produtor/apresentador/vocalista Daniel Daibem para homenagear a dupla Harry Vanda e George Young.

Músicos talentosos, Vanda e Young alcançaram êxito nos anos 60. À frente do grupo de surf rock Easy Beats fizeram sucesso, sobretudo nas paradas australianas.

Nos anos 70 numa nova empreitada a dupla produziu os cinco primeiros álbuns do AC/DC, inclusive George Young (1946-2017) deu uma força para os irmãos mais novos, Malcolm (1953-2017) e Angus, líderes do grupo que se tornou um dos maiores do rock mundial. O toque de Midas dos caras transformou “High Voltage” (1975), “T.N.T.” (1975), “Let There Be Rock” (1977),”Powerage” (1978), álbuns imprescindíveis na estante de qualquer roqueiro.

Harry Vanda e George Young também produziram “If You Wanna Blood (You Got It), de 1979, único álbum ao vivo do AC/DC com o vocalista Bon Scott (1946-1980). Nos primeiros anos de estrada o AC/DC tinha como característica a sonoridade mais bluseira, com letras sacanas, quase pornográficas de Bon Scott.

Esse período é enaltecido e reverenciado por Daniel Daibem que, além de tocar os clássicos da primeira fase do AC/DC ainda conta histórias deliciosas sobre os Young e companhia.

Vanda and The Youngs sobe ao palco do Blue Note SP na próxima quarta-feira, (23) para uma noite regada a muito rock e versões que enveredam pelo soul e R&B.

No set list dos caras os clássicos Problem Child”, “Whole Lotta Rosie”, “Let There Be Rock”, “Go Down”, “If You Wan’t Blood”, Can I Sit Next to You, Girl”, “T.N.T”, “High Voltage”, entre outros.

SERVIÇO

Vanda and The Youngs – Tributo ao AC/DC

Data: 23 de agosto – 22h30

Blue Note São Paulo

Av. Paulista 2073 – 2º Andar – Consolação

Classificação: 18 anos

Inf: https://www.eventim.com.br/artist/vanda-andtheyoungs/