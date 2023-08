Ultraje a Rigor em São Paulo

Foto: Divulgação

No próximo dia 26 de agosto o Tokio Marine Hall recebe em apresentação única os roqueiros do Ultraje a Rigor. Liderado pelo vocalista/guitarrista Roger Moreira o grupo é um dos mais importantes da década de 80 e, assim como seus pares, comemora quatro décadas de trajetória.

O álbum de estreia da banda paulistana, “Nós Vamos Invadir sua Praia”, lançado em 1985, figura entre os mais importantes dos 80. Basta dizer que praticamente todo o disco tocou nas rádios levando o Ultraje a ser presença constante nos programas de auditório da época.

Na atual formação, ao lado de Roger, estão Marcos Kleine (guitarra), Mingau (baixo) e Bacalhau (bateria). Banda de apoio no programa The Noite do SBT o Ultraje faz uma rara apresentação ao vivo, já que Roger Moreira não viaja de avião e isso inviabiliza turnês mais longevas.

No repertório não devem faltar clássicos do rock nacional como “Ciúme”, “Rebelde sem Causa”, “Mim Quer Tocar”, “Terceiro”, “Prisioneiro”, “A Festa”, “Inútil”, “Eu Me Amo”, “Eu Gosto de Mulher”, “Nós Vamos Invadir sua Praia” e “Pelado”.

Cadê a minha farofinha, Roger?

SERVIÇO

Ultraje a Rigor

Dia 26 de agosto – 22 horas

Tokio Marine Hall

Rua Bragança Paulista, 1281 – Vila Cruzeiro

Classificação: 16 anos

Ingressos a partir de R$ 120,00

Inf: https://www.tokiomarinehall.com.br/ultraje-a-rigor/