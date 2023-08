Casos e acasos de família

Foto: Philip Lavra e Isadora Relvas

“A Tropa” marca os 60 anos de carreira de Otávio Augusto

A partir de 31 de agosto o Teatro Vivo recebe a temporada paulista de “A Tropa”. Protagonizado por Otávio Augusto o espetáculo tem direção de César Augusto, enquanto Gustavo Pinheiro assina o texto. Após sete temporadas de sucesso no Rio a peça chega à São Paulo trazendo na bagagem o Prêmio Seleção Brasil em Cena, do CCBB, de 2015.

A montagem também é especial por marcar as seis décadas de carreira de Otávio Augusto, que entre outros, levou o Kikito (tradicional prêmio do Festival de Cinema de Gramado, RS), em 2006 como melhor ator coadjuvante no longa “Anjos do Sol”.

O enredo gira em torno de um pai e seus quatro filhos (a tropa) fazendo “uma leitura perspicaz, sensível e bem-humorada da sociedade brasileira, tendo como pano de fundo os últimos 50 anos da nossa história”.

Segundo Gustavo Pinheiro, o texto se mantém em sintonia com o momento político que vivemos. “Estreamos no governo Dilma, atravessamos em cena o impeachment dela, o governo Temer, o governo Bolsonaro e agora estamos de volta a um governo de esquerda, com Lula. Não mexemos em uma vírgula do texto. É interessante e perturbador ao mesmo tempo”, afirma o autor.

Na trama o pai doente, ex-militar, viúvo e autoritário, interpretado por Otávio Augusto, é visitado no hospital pelos filhos Humberto (Alexandre Menezes), João Bapista (Daniel Marano), Arthur (Alexandre Galindo) e Ernesto (André Rosa).

Os cinco enfrentam dramas pessoais além de vivenciarem “enfermidades ideológicas, sociais, afetivas e familiares. Seus embates e descobertas servem para discutir diferenças e tolerância, tema cada vez mais atual”.

“A Tropa” fica em cartaz no Teatro Vivo, zona sul de São Paulo, até 8 de outubro.

Confira abaixo.

SERVIÇO

A Tropa – Comédia dramática

Teatro Vivo

Av. Chucri Zaidan, 2460 – Vila Cordeiro, São Paulo – SP

Temporada: De 31 de agosto a 8 de outubro – Quintas, sextas e sábados, às 20h. Domingos às 18h.

Novo telefone da Bilheteria: (11) 3430-1524

Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia)

Classificação indicativa: 14 anos

Duração: 80 minutos

Vendas no site: www.sympla.com.br