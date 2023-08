As turbulências que insistem em nos rodear

Foto: Ronaldo Gutierrez

Montagem no Teatro Aliança Francesa traz texto censurado de Oduvaldo Vianna Filho

“Papa Highirte”, texto de Oduvaldo Vianna Filho (1936-1974), escrito em 1968 em pleno regime militar no Brasil, conta a “história de um ditador populista de um país fictício sul-americano que deseja voltar ao poder”.

Como sabemos naquele longinquo 1968, mas que sempre volta aos notíciários, ocorreu o famigerado AI-5 (Ato Institucional N° 5) que cerceou ainda mais os direitos dos brasileiros. Foi o chamado “golpe dentro do golpe” que perseguiu ferozmente os opositores do governo militar, com muita violência e repressão.

“Papa Highirte” foi censurada e sua realização só aconteceu a partir de 1979 com a revogação do AI-5. Em cartaz no Teatro Aliança Francesa, centro de São Paulo, a peça traz a montagem do Grupo TAPA e direção de Eduardo Tolentino de Araújo.

Quem dá vida ao protagonista é Zé Carlos Machado, premiado ator com mais de 45 anos de carreira e que, recém encerrou sua participação na novela “Vai na Fé”da Globo, interpretando o personagem Fábio Lorenzo.

A importância do texto de Oduvaldo Vianna Filho é indiscutível, sendo inclusive, traduzido e adaptado para o francês por Jacques Thieriot e levado ao ar pela France Culture. Em 2019, a Temporal Editora relançou o texto de “Papa Highirte ” em livro. Essa ação integra o projeto da Temporal que pretende publicar as peças de Vianna.

Ladeando Zé Carlos Machado no palco estão Adriano Bedin, Bia Bologna, Bruno Barchesi, Caetano O’Maihlan, Camila Czerkes, Fulvio Filho, Kiko Vianello e Mauricio Bittencourt.

A temporada de “Papa Highirte” se estende até 1° de outubro com sessões de quinta-feira à domingo.

Confira abaixo.

SERVIÇO

Papa Highirte

Teatro Aliança Francesa

Rua General Jardim 182 – Vila Buarque. Ar-condicionado.

Informações: (11) 3572-2379

Temporada: Até 1° de outubro (Quinta a sábado às 20h | Domingo às 18h). Preço: R$ 60 (Inteira) e R$ 30 (Meia) [Quinta e Sexta]; e R$ 80 (Inteira) e R$ 40 (Meia) [Sábado e domingo]. Compra Online: Pelo Sympla: https://bit.ly/PapaHighirte

Classificação: 14 Anos.

Duração: 120 Minutos

www.teatroaliancafrancesa.com.br