Rita Lee é homenageada no Blue Note SP

Foto: Divulgação

A Rainha do Rock nacional recebe tributo pela cantora carioca Julia Mestre

Na próxima quinta-feira, 17, o Blue Note SP será palco de uma grande homenagem à Rita Lee (1947-2023). Falecida em maio último, vítima de câncer no pulmão, a eterna Ovelha Negra deixou uma lacuna enorme no coração dos fãs.

Referência não só na música, mas também no comportamento e costumes da sociedade Rita Lee terá sua obra enaltecida sempre.

No Blue Note SP o show “Julia Mestre Canta Rita Lee” traz a jovem cantora, atriz, compositora e instrumentista interpretando os grandes clássicos de Santa Rita de Sampa.

Com uma carreira de quase dez anos Mestre iniciou no cinema em 2014 atuando no filme “Confissões de Adolescente”.

Das telas para os discos foi um pulo e em 2017 a carioca lançou o EP “Desencanto”. O primeiro álbum cheio veio dois anos depois. “Geminis” teve como destaque a canção “Índia”, gravada em parceria com o grupo Gilsons (formado por filhos e netos de Gilberto Gil), a qual já obteve mais de 11 milhões de audições nas plataformas digitais.

A influência de Rita Lee para Julia Mestre é total e isso ficou claro num EP, lançado em 2020, no qual a jovem gravou “Papai me empresta o carro” e “Agora só falta você”.

Essas duas músicas estarão no repertório que deverá ter também os clássicos “Ovelha Negra”, “Banho de Espuma”, “Saúde”, “Coisas da vida”, “Desculpe o Auê” e “On The Rocks”.

SERVIÇO

Julia Mestre

Show: Julia Mestre Canta Rita Lee

Data: 17 de agosto – 22h30

Blue Note SP

Av. Paulista, 2073 – Conjunto Nacional – 2° Andar

Ingressos a partir de R$ 45.00

Inf: https://www.eventim.com.br/artist/julia-mestre/