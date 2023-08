Foto: Divulgação

Uma das boas novidades da música sertaneja é o capixaba Bruno Rosa. O cantor, compositor e instrumentista de 25 anos se tornou conhecido nas redes sociais postando vídeos e mostrando talento ao interpretar canções que abordam relacionamentos, amor e sofrência.

Mas antes mesmo do reconhecimento Bruno Rosa moldou seus dotes cantando em barzinhos no Espírito Santo e também em Londrina (PR) onde, inclusive, gravou o primeiro DVD da carreira que contou com as participações das duplas Antony & Gabriel, Israel & Rodolffo e do cantor Jefferson Moraes.

Com Moraes o capixaba fez um dueto bacanudo na canção “Enganador de Corações” e que já teve mais de sete milhões de visualizações no Youtube.

Trilhando um caminho promissor na cena caipira/sertaneja Bruno Rosa sobe ao palco da zona oeste paulistana prometendo muita emoção e sucessos para os fãs.

Além de “Enganador de Corações” devem constar no repertório “Valoriza”, “É no Boteco”, “Surreal”, “Só dá você na minha vida”, “Enamorado”, “Faz isso não, bebê” e “Separação”.

SERVIÇO

Bruno Rosa

Hoje à noite no Villa Country

Abertura da casa: 20 horas

Show time: 00:30

Classificação: 18 anos

Av. Francisco Matarazzo, 774 – Água Branca, São Paulo

Inf: https://www.ticket360.com.br/evento/27328/ingressos-para-bruno-rosa