Melim se apresenta em São Paulo

Foto: Divulgação

Em show inédito os irmãos gravam o primeiro DVD da carreira no Vibra SP

No próximo dia 19 de agosto o Vibra SP recebe em apresentação única os irmãos Melim. Numa carreira de quase dez anos os cariocas se tornaram um dos grupos mais populares do Brasil.

Nascidos em Niterói os irmãos Diogo, Rodrigo e Gabi formaram a banda em 2015 e ao longo da trajetória conseguiram números impressionantes.

Uma de suas canções, “Ouvi Dizer”, ultrapassou os 300 milhões de visualizações no Youtube.

Com uma sonoridade que vai do pop à MPB, passando pelo reggae e surf music o Melim traz em suas letras boas vibrações com temas norteados por amor e positividade.

Gabi, Rodrigo e Diogo prometem um show especial que será registrado no primeiro DVD do trio.

“A ideia é trazer no repertório versões inéditas de todas as músicas mais significantes para os nossos fãs, que marcaram a nossa carreira, numa estrutura de muita qualidade minuciosamente pensada para traduzir bem a “essência Melim” como a gente sempre fala”, dizem.

Não devem faltar “Meu Abrigo”, “Transmissão de Pensamento”, “Amores e Flores”, “Nova Bad”, “Dois Corações”, “Peça Fidelidade”, “Um Mundo Ideal” e “Azul”.

SERVIÇO

Melim – Gravação de DVD

Dia: 19 de agosto – 21 horas

Vibra SP

Av. Das Nações Unidas, 17955 – São Paulo

Ingressos a partir de R$ 90,00

Inf: https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/melim-gravacao-de-dvd-11767