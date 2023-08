Igor Guimarães em curta temporada em São Paulo

Foto: Divulgação

O humorista fará apenas quatro sessões do show Benignismo

Considerado um dos maiores humoristas da atualidade o mineiro Igor Guimarães inicia curta temporada no Teatro MorumbiShopping na próxima quarta-feira, 16. Guimarães fará apenas quatro apresentações (16, 17, 23 e 24 de agosto) nas quais não faltarão tiradas rápidas, improvisos e músicas divertidas que prometem arrancar gargalhadas de quem comparecer ao palco da zona sul paulistana.

Destaque do stand up há mais de uma década o mineiro é figurinha fácil em programas de TV e também nos palcos com apresentações superconcorridas.

Em 2017 integrou o quadro “Master Trash”, do Pânico na Band, fazendo tanto estardalhaço que acabou sendo contratado pelo programa. Seu sucesso só acentuou com a criação dos bonecos Josias e Índio Ana Jones. Na música lançou o hit “Vem Chegando na Boate”, com a qual concorreu a melhor canção do ano pela revista Rolling Stone. Nas redes sociais o cara é fenômeno com milhares de fiéis seguidores.

Contratado atualmente pela Guaraná Antártica Coisa Nossa o humorista grava vídeos divertidos para o canal do Youtube da empresa de bebidas.

Além disso, trabalha no SBT, integrando o elenco fixo do “The Noite” e participando todas às segundas-feiras como jurado do “Programa do Ratinho”.

SERVIÇO

Igor Guimarães em ‘Benignismo’

Dias 16, 17, 23 e 24 de agosto

Quartas e quintas-feiras – 21 horas

Classificação: 14 anos

Duração: 80 minutos

Teatro MorumbiShopping

Av. Roque Petroni Júnior, 1089 – São Paulo

Telefone: (11) 5183-2800

Inf: https://teatromorumbishopping.com.br/atracoes/

Ingressos a partir de R$ 50,00