Veraneio em cartaz no Teatro Bravos

Foto: Nadja Kouchi

O texto de Leonardo Cortez fala dos desafios e traumas pós pandemia

Desde que estreou em janeiro deste ano “Veraneio” se tornou sucesso de crítica e público. A montagem é a nova parceria de Leonardo Cortez e Pedro Granato e reflete “não só sobre os efeitos do isolamento e do afastamento das famílias, mas também do novo desafio que se coloca quando essas pessoas se reencontram com bagagens cheias de traumas, perdas, frustrações e angústias”.

A tragicomédia traz a assinatura de Cortez enquanto Granato é responsável pela direção “colocando o espectador e a sociedade no espelho, pois sua construção e referências estão muito ligadas às angústias vividas pelos brasileiros nos últimos anos, atravessando não só uma crise sanitária, mas turbulências políticas e econômicas. Apesar da carga dramática e emocional que essa discussão pode despertar, a peça também quer provocar pelo humor”.

No elenco estão Clarisse Abujamra, Glaucia Libertini, Maurício de Barros, Sílvio Restiffe, Tatiana Thomé e Leonardo Cortez.

A trama gira em torno do aniversário da mãe e o reencontro com a família. Numa casa à beira-mar recém-comprada, Hercília, a decadente apresentadora de TV, se sente incomodada pela presença da mãe. Ela e os irmãos, Sílvio e Mário Sérgio estão ansiosos pra conhecer o novo namorado da matriarca Dona Laura.

Esse encontro gera uma série de desdobramentos que afetam a família e arrancam gargalhadas da plateia.

“Veraneio” em pouco mais de seis meses teve concorridas sessões no circuito SESC e também na Virada Cultural. No Teatro Bravos a montagem encerra temporada em 27 de agosto.

SERVIÇO

Veraneio

Idealização: Leonardo Cortez e Pedro Granato

Texto: Leonardo Cortez

Direção: Pedro Granato

Elenco: Clarisse Abujamra, Glaucia Libertini, Leonardo Cortez, Maurício de Barros, Sílvio Restiffe e Tatiana Thomé

Duração: 80 minutos.

Classificação: 14 anos

Gênero: Tragicomédia

Temporada: De 5 a 27 de agosto – Sábados às 21h e domingos às 19h.

Exceto dia 13 de agosto.

Ingressos: R$ 80 e R$ 40