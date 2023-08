Hugo Mariutti no Iglesia Borratxeria

Foto: Divulgação

O músico faz show de lançamento do álbum “The Last Dance”

No próximo sábado, 12 de agosto, o Iglesia Borratxeria recebe em apresentação única o cantor, compositor e multi-instrumentista Hugo Mariutti. O ex-guitarrista do Shaman sobe ao palco da casa da zona oeste paulistana mostrando canções do seu mais recente disco, “The Last Dance” (For Music Records).

Terceiro trabalho solo de Mariutti, “The Last Dance” traz dez faixas em inglês com influências britânicas, tradicionais em sua sonoridade, indo na contramão da pegada metal do Shaman.

Letras instrospectivas e emocionais, sem serem piegas com arranjos inspirados do melhor que o rock inglês produziu ao longo de décadas. O disco transita pelo punk, pós-punk, indie e pop sem medo de ser feliz. O resultado é um disco bastante palatável que dá pra ouvir batendo as mãos e os pés, com aquele leve sacudir de pescoço.

Mariutti convida os fãs para cantar junto em “Maybe You’ll Never Know”

“Agora estou aqui/vou cantar esta canção para você/talvez você nunca saiba”.

O álbum começou a ser gerado durante a pandemia. Foi produzido e mixado por Mariutti em seu estúdio caseiro que, além de cantar tocou guitarra, baixo, teclado e piano. Somente a batera ficou a cargo de Edu Cominato.

“The Last Dance” será a base do repertório da apresentação no Iglesia Borratxeria que trará, entre outras, “Ghosts”, “Too Late”, ‘This Town”, “The Other Side”, “I’m Running” e “Blur”.

SERVIÇO

Hugo Mariutti

Show de lançamento de “The Last Dance”

Dia 12 de agosto – 21 horas

Iglesia Borratxeria

Rua João Moura, 515 – Pinheiros – São Paulo

Ingressos a partir de R$ 40,00

Inf: clubedoingresso.com/laiglesia