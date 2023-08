Talento brasileiro no Got Talent 2023

Mineiro Gabriel Henrique, semifinalista do America’s Got Talent que pode levar prêmio de US$1 milhão

O mineiro Gabriel Henrique, de 27 anos, é um novo fenômeno na internet. Ele surpreendeu os jurados e o público do “America’s Got Talent”, um show de talentos nos Estados Unidos, que foi ao ar na última terça-feira (1º).

Depois de cantar “Run to You”, de Whitney Houston, o brasileiro acabou levando o “botão de ouro” da jurada Sofía Vergara, que o colocou direto nas semifinais do programa.

Paixão que vem de berço

De Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a mãe do cantor, Letícia Alves de Oliveira, de 56 anos, conta que a paixão pela música está no sangue da família. O caçula tem uma banda com o pai, Hercílio, que é pastor e produtor musical, e o irmão, Rafael, advogado e baixista.

Ainda criança, ele chegou a participar de programas de talentos na TV brasileira, como Raul Gil e Xuxa. No entanto, foi com as redes sociais, já mais velho, que a carreira artística começou a decolar.