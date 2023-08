Louro, sabor e saúde

O louro é uma planta medicinal da espécie Laurus nobilis, muito usado na culinária para dar sabor e aroma às refeições preparadas, mas também possui propriedades medicinais, sendo por isso, utilizado na medicina tradicional para auxiliar no tratamento de problemas digestivos, infecções, estresse ou ansiedade, por exemplo.

A parte normalmente utilizada do louro são suas folhas, na forma fresca ou desidratada, de onde são extraídas substâncias como taninos, flavonoides, alcaloides, linalol, eugenol, metil chavicol e antocianinas, com propriedades medicinais anti-inflamatórias, diuréticas, antioxidantes, digestivas e anti-reumáticas.

As folhas de louro podem ser compradas em praticamente todos os mercados e em algumas feiras e lojas de produtos naturais, e seu uso medicinal deve ser sempre feito com orientação de um médico ou outro profissional que tenha experiência com o uso de plantas medicinais.

Para que serve

A folha de louro, e consequentemente o chá, é rica em potássio, magnésio e vitaminas B6, B9 e C e possui ação diurética, antifúngica, anti-reumática, anti-inflamatória, digestiva, estimulante, antioxidante e expectorante, podendo ser utilizada para ajudar no tratamento de diversas situações.

Atuar como antimicrobiano

Os óleos concentrados nas folhas de louro têm ação antimicrobiana, atuando contra algumas bactérias como Staphylococcus aureus, Enterococcus sp., Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa, que são responsáveis por infecções da pele, sistema gastrointestinal e vias urinárias, por exemplo. Além disso, o extrato das folhas de louro tem ação antifúngica contra algumas espécies de fungos.

Controlar a diabetes do tipo 2

As folhas de louro melhoram a função da insulina, hormônio responsável por fazer com que as glicose entre nas células do corpo para fornecer energia, regulando o açúcar no sangue, sendo importante na prevenção e controle da diabetes.

Regular os níveis de colesterol

O extrato das folhas secas do louro tem óleos essenciais, como cineol e polifenois com atividade antioxidante que ajuda a regular o colesterol sanguíneo, diminuindo o colesterol LDL e triglicerídeos, aumentando o nível de colesterol HDL no sangue. Dessa forma, o louro pode ajudar na prevenção e alterações cardiovasculares, como aterosclerose, infarto do miocárdio ou derrame cerebral.

Aliviar problemas gastrointestinais

As folhas de louro, devido às suas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e antiespasmódicas, podem ajudar a tratar diversos transtornos digestivos, como úlceras, por exemplo, além de promover o alívio das cólicas gástricas e intestinais. Além disso, as folhas de louro contém taninos, que possuem uma forte ação adstringente, sendo útil para os casos de diarreia.

Além disso, os compostos ativos da folha de louro provocam um aumento na quantidade da secreção de enzimas e muco gástrico, ajudando a melhorar a digestão, além de ter um efeito protetor das lesões gástricas.

Aliviar dor

O louro tem propriedades anti-inflamatórias que ajudam aliviar dores reumáticas e inflamações osteoarticulares, artrite, entorses e contusões.

Prevenir tumores

O óleo essencial de louro e algumas das suas substâncias ativas possuem atividade antioxidante e anti-cancerígena, evitando o crescimento das células tumorais.

Aliviar problemas respiratórios

As folhas de louro possuem efeito expectorante e têm a capacidade de eliminar o excesso de catarro e muco presente nas vias respiratórias, de forma que é capaz de promover o alívio da congestão nasal. Isso ajuda a deixar a respiração mais livre, sendo indicado em caso de resfriado, gripe e bronquite.

Além disso, por ter atividade antibacteriana e antisséptica, também é útil para eliminar qualquer bactéria ou vírus que possa causar infecções no sistema respiratório, prevenindo, assim, o aparecimento de doenças.

Prevenir cálculos renais

O extrato das folhas de louro, juntamente com outras ervas medicinais, poderia ajudar a prevenir os cálculos renais, já que é capaz de diminuir a quantidade de urease no organismo, que é uma enzima que está associada ao aumento do risco de ter pedra nos rins. No entanto, são ainda necessários mais estudos para confirmar esse efeito do louro.

Melhorar a capacidade cognitiva

O louro possui propriedade antioxidante que poderia melhorar a memória e, ao mesmo tempo, diminuir, de forma eficaz, outros problemas cognitivos que podem aparecer com a idade, incluindo doenças neurodegenerativas, como o Parkinson, por exemplo.

Promover o relaxamento

As folhas de louro contém substâncias como o linalol e o cineol, que liberam óleos essenciais que ajudam a relaxar o sistema nervoso central, aliviando o estresse e a ansiedade.

Seja da forma qu for, e recomendado procurar um médico especialista antes de fazer uso da planta.